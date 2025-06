Ostrzeżenie GIS. Wycofują partie ziemniaków

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów, Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o pilnym wycofaniu z obrotu partii wczesnych ziemniaków oferowanych w wybranych sklepach sieci Lidl Polska. Powodem wycofania jest przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu fostiazatu, środka ochrony roślin, który w nadmiernych ilościach może stanowić zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące wycofanego produktu

Wycofanie dotyczy produktu:

Nazwa produktu: Ziemniaki wczesne luz

Numer partii: L 21/07

Dystrybutor: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., Jankowice ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne

Dostawca: P. P-U-H Awex sp. z o.o. Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce

Zakres wycofania

Wycofanie obejmuje wybrane sklepy sieci Lidl znajdujące się na terenie siedmiu województw:

mazowieckiego

warmińsko-mazurskiego

podlaskiego

lubelskiego

małopolskiego

śląskiego

podkarpackiego

Konsumenci, którzy zakupili wspomniane ziemniaki w tych regionach, powinni zachować szczególną ostrożność i zastosować się do zaleceń GIS.

Powód wycofania i podjęte działania

Wykrycie przekroczenia dopuszczalnego limitu fostiazatu nastąpiło w wyniku kontroli właścicielskiej prowadzonej przez firmę Lidl Polska w ramach monitoringu obecności pestycydów w produktach. Fostiazat to związek chemiczny stosowany w rolnictwie jako nematocyd, czyli środek zwalczający nicienie – szkodniki roślin. Choć jest to substancja dozwolona do użycia w uprawach, jej stężenie w produkcie spożywczym musi mieścić się w ściśle określonych normach prawnych. Przekroczenie tych norm może wynikać z niewłaściwego stosowania środka, np. zbyt wysokiej dawki lub nieprzestrzegania okresu karencji, czyli czasu, jaki musi upłynąć od zastosowania pestycydy do zbioru plonu.

Po otrzymaniu niepokojących wyników badań, firma Lidl Sp. z o.o. Sp. k. we współpracy z dostawcą, firmą PPUH Awex sp. z o.o., natychmiast podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury wycofania kwestionowanej partii ziemniaków z rynku.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) również aktywnie włączyły się w sprawę. Obecnie prowadzone są szczegółowe kontrole wyjaśniające zarówno u dostawcy (P. P-U-H Awex sp. z o.o.), jak i u producenta, aby ustalić dokładne przyczyny przekroczenia limitu fostiazatu i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości. Działania te mają na celu zapewnienie, że wszystkie etapy produkcji i dystrybucji żywności spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Zalecenia dla konsumentów

Główny Inspektorat Sanitarny kategorycznie zaleca:

Nie należy spożywać ziemniaków z partii L 21/07 zakupionych w wybranych sklepach Lidl w dniach od 26 do 30 maja 2025 roku.

Wszystkich konsumentów, którzy posiadają ziemniaki o wskazanym numerze partii, prosi się o ich zwrot do dowolnego sklepu Lidl. Paragon nie jest wymagany - podano w komunikacie.

Spożycie żywności zawierającej pestycydy w stężeniu powyżej dopuszczalnych norm może mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia, choć stopień zagrożenia zależy od ilości spożytego produktu i indywidualnej wrażliwości organizmu. Dlatego tak ważne jest bezwzględne przestrzeganie zaleceń GIS.