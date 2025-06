Koniec z jednorazowym plastikiem

Od 2026 roku znikną z rynku liczne jednorazowe opakowania plastikowe, które obecnie są wszechobecne w sklepach, barach i restauracjach. Dotyczy to między innymi:

Saszetek

Tacek i pojemników z fast foodów

Opakowań na pojedyncze owoce i warzywa, jeśli ich waga nie przekracza 1,5 kg

Zmiany dotyczące butelek plastikowych i system kaucyjny

Już w 2025 roku wszystkie plastikowe butelki sprzedawane w krajach UE będą musiały zawierać co najmniej 25 proc. plastiku z recyklingu. Ten wymóg wzrośnie do 30 proc. do 2030 roku.

Dodatkowo, zostanie wprowadzony obowiązkowy system kaucyjny na butelki PET. Oznacza to, że klienci zapłacą więcej za napój w butelce, ale odzyskają część pieniędzy po jej zwróceniu.

Wpływ na konsumentów i przedsiębiorców

Te zmiany wymuszą na gastronomii i handlu detalicznym poważne przemeblowanie systemów pakowania. Możemy spodziewać się wzrostu cen produktów, ponieważ znikną tanie, jednorazowe opakowania.

Klienci będą musieli przyzwyczaić się do używania własnych pojemników i opakowań wielorazowych. Przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowych regulacji, mogą liczyć się z wysokimi karami finansowymi, a nawet utratą prawa do sprzedaży niektórych towarów.