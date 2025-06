Polska otrzymała drugą zgodę na ekshumacje na terenie Ukrainy

Jak podano w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, "11 czerwca Ministerstwo Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy poinformowało o udzieleniu drugiej zgody na prace ekshumacyjne na terenie Ukrainy".

Wniosek IPN

"Zgoda dotyczy wniosku o prace na terenie dawnej wsi Zboiska, gdzie spoczywają szczątki żołnierzy Wojska Polskiego. Wniosek został złożony przez Instytut Pamięci Narodowej. Prace będą prowadzone przez stronę polską we współpracy ze stroną ukraińską" - dodano.

W 2019 roku IPN odnalazł groby żołnierzy Wojska Polskiego. Żołnierze ci zginęli w 1939 roku, broniąc Lwowa, a ich szczątki spoczywały na terenie dawnego cmentarza w Lwowie-Zboiskach, gdzie prowadzone były prace poszukiwawcze.

Ekshumacja w Puźnikach

To druga zgoda na prowadzenie ekshumacji na terenie Ukrainy. Wcześniej, od 24 kwietnia do 10 maja, w Puźnikach odnaleziono szczątki co najmniej 42 osób – zarówno kobiet, mężczyzn, jak i dzieci.