Kiedy najlepiej zrobić zakupy przed Bożym Ciałem, żeby uniknąć tłumów? Ten dzień będzie najlepszy

Nadchodzące święto Bożego Ciała, które w 2025 roku przypada w czwartek, 19 czerwca, jest jednym z kluczowych świąt w kalendarzu katolickim i dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce. Jego termin jest ruchomy i wyznaczany na 60 dni po Wielkanocy.

Przedłużenie weekendu z powodu Bożego Ciała

W związku z tym, że święto wypada w czwartek, wiele osób planuje przedłużenie weekendu. Niektórzy, jak pracownicy części urzędów, otrzymają dodatkowy dzień wolny w piątek, 20 czerwca. Inni z kolei decydują się na wzięcie urlopu w tym dniu, co jest powszechną praktyką. Skutkuje to masowymi wyjazdami turystycznymi, na przykład nad morze czy do Zakopanego. W konsekwencji, w piątek oraz w sobotę, mimo że formalnie są to dni pracujące, wiele mniejszych firm może być nieczynnych. Dotyczy to w szczególności małych, osiedlowych sklepów oraz części stoisk na targowiskach.

Do której godziny będą otwarte sklepy w środę przed Bożym Ciałem 2025?

Jeśli chodzi o organizację handlu w tym okresie, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. W środę, bezpośrednio poprzedzającą Boże Ciało, duże sieci handlowe będą funkcjonować w standardowych, często wydłużonych godzinach. Przykładowo, dyskonty Biedronka będą otwarte do 22:00 lub nawet 23:30, Lidl do 23:00, Netto i Aldi do 22:30, a Dino do 22:00 lub 22:30, w zależności od konkretnej placówki. Również hipermarkety, takie jak Auchan i Carrefour, w większości zamkną się o 22:00, choć pojedyncze sklepy mogą działać dłużej. Standardowo pracować będą też sklepy sieci Żabka. Zasadniczo, w czwartek, 19 czerwca, wszystkie wymienione sklepy będą zamknięte. Handel powróci do normy w piątek (20 czerwca) i sobotę (21 czerwca). Natomiast w niedzielę, 22 czerwca, ponownie nie zrobimy zakupów, ponieważ będzie to niedziela objęta zakazem handlu.

Kiedy najlepiej zrobić zakupy przed Bożym Ciałem?