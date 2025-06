W Polsce zakończył się pilotażowy kurs dla położnych: "Poradnictwo w okresie transformacji menopauzalnej” organizowany przez Kulczyk Foundation pod patronatem Ministerstwa Zdrowia, w partnerstwie z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Warszawską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Brak wiedzy na temat menopauzy

Dzięki niemu kilkadziesiąt położnych z całej Polski zaktualizowało swoją wiedzę na temat menopauzy i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne oraz poszerzyło wiedzę i umiejętności skutecznego wsparcia emocjonalnego oraz psychicznego kobiet w okresie zmian menopauzalnych. Zdobyły również nowe kompetencje do towarzyszenia kobietom i prowadzenia konsultacji menopauzalnych. To jedna z nielicznych w Polsce inicjatyw, które mają pomóc kobietom w okresie menopauzy.

Reklama

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Kulczyk Foundation wynika, że kobiety w okresie okołomenopauzalnym, czyli w wieku 45-55 lat czują się samotne i niezrozumiane. "Brak wiedzy pogłębia lęki. Niektóre myślą, że ich zdrowie i życie jest w niebezpieczeństwie, bo nikt im nigdy nie powiedział, czego mają się spodziewać w okolicach pięćdziesiątego roku życia" - czytamy na stronie fundacji.

Reklama

Nowe świadczenie dla kobiet

Do rozmowy na ten temat sprowokowana został minister zdrowia Izabela Leszczyna. Menopauza jest pewnym tematem tabu. My same niechętnie o tym mówimy - powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna w TVN. Jej zdaniem konieczne jest zwiększenie roli pielęgniarki i położnej w sprawowaniu opieki nad kobietą także w tyn etapie jej życia. Według minister powinna powstać porada edukacyjna dla kobiet w okresie okołomenopauzalnym.Za taką poradę indywidualną czy to spotkanie edukacyjne moglibyśmy z Narodowego Funduszu Zdrowia płacić dodatkowo położonej - zaproponowała Leszczyna, dodając, że byłaby to "dodatkowa motywacja" dla położnych do udzielania takich porad.

Kiedy kobiety mogłyby skorzystać z tej formy opieki? Minister powiedziała, że ma nadzieję, że od 2026 roku ten rodzaj usługi znajdzie się w koszyku świadczeń gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych.