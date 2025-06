Przestępcy wykorzystują proste, ale skuteczne metody, by Cię oszukać:

: Otrzymujesz SMS lub e-mail z informacją o problemie z dostarczeniem paczki. Treść jest alarmująca: "Alert kurierski: Próbowaliśmy dostarczyć tę paczkę…". Link do fałszywej strony: W wiadomości znajduje się link, który rzekomo prowadzi do strony, gdzie masz "zaktualizować dane". Link wygląda na oficjalny, ale to tylko podstęp.

Fałszywa strona wygląda jak oficjalna witryna firmy kurierskiej. Tam oszuści proszą Cię o podanie nie tylko danych adresowych, ale także numeru karty płatniczej czy hasła do bankowości elektronicznej. To pretekst do kradzieży pieniędzy z Twojego konta. Presja czasu: Wiadomość zawsze sugeruje, że musisz działać szybko, bo inaczej paczka wróci do nadawcy.

"Poza imieniem, nazwiskiem, danymi do kontaktu czy adresem dostawy, wymagają też podania danych z karty płatniczej. Ma to być rzekomo konieczne do opłacenia ponownego dostarczenia lub np. cła" – komentuje Adrianna Czarnocka, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak się bronić przed oszustami?

Eksperci z CyberRescue radzą, jak uniknąć zagrożenia:

Zweryfikuj nadawcę: Zawsze dokładnie sprawdź nadawcę wiadomości i to, jak wygląda link. Oficjalne firmy kurierskie nie proszą o dane karty płatniczej przez SMS.

i to, jak wygląda link. Oficjalne firmy kurierskie nie proszą o dane karty płatniczej przez SMS. Nie klikaj w linki: Nie wchodź na nieznane strony i nigdy nie podawaj na nich swoich danych bankowych.

Nie wchodź na nieznane strony i nigdy nie podawaj na nich swoich danych bankowych. Zablokuj i usuń: Zablokuj numer nadawcy i usuń fałszywą wiadomość. Jeśli to e-mail, oznacz go jako SPAM.

Co zrobić, jeśli podałeś dane?

Jeśli wpadłeś w pułapkę i Twoje dane trafiły do oszustów, działaj natychmiast.