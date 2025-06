Krzysztof Jackowski to jeden z najbardziej znanych jasnowidzów w Polsce. Wielu Polaków kojarzy go głównie jako tę osobę, która poszukuje zaginionych osób. Z jego pomocy korzystają nie tylko rodziny, ale również policja.

Jasnowidz ma również wizje dotyczące przyszłości Polski i świata. Opowiada o nich między innymi na swoim kanale w sieci. Kilka miesięcy temu przewidział, że na świecie miejsce będą miały dwie wojny. Jedna to mała a druga duża, która "wymknie się spod kontroli i przerodzi się w trzecią wojnę światową". Zaznaczył przy tym, że nie chodzi wcale o wojnę w Ukrainie.

Ta duża wybuchnie na Bliskim Wschodzie. To będzie wojna duża. Ona, w przeciwieństwie do tej na Ukrainie, wymknie się spod kontroli - uważał Jackowski. Gdy zaczął się konflikt na Bliskim Wschodzie doprecyzował, że to jest właśnie ta III wojna światowa. Powiedział również, że potrwa ona do 2028 roku.

Wizja wojny jasnowidza Jackowskiego. "Walki wybuchną na nowo"

To będzie dziwna wojna. Raz będzie się wydawało, że dobiega końca, a potem walki wybuchną na nowo- stwierdził. Podkreślił, że najbliższe lata to będzie przeklęty czas.

Jasnowidz Jackowski w rozmowie z RMF FM został zapytany o wizję dotyczącą nadchodzącego czasu. To, co powiedział, nie napawa optymizmem.

Jasnowidz Jackowski mówi o podstępie. To wydarzy się jesienią

Z jego ust padły słowa o "podstępie".Mam poczucie, nie wiem, czy i to się sprawdzi, ale że w okresie jesieni tego roku może być użyty podstęp - powiedział jasnowidz Jackowski.

Według moich przeczuć, stoimy przed bardzo poważnymi zdarzeniami, dzieją się historyczne rzeczy na naszych oczach. Dopiero po fakcie zdamy sobie z tego sprawę. Świat się przeistacza, sojusze stare się walą, będą powstawać nowe (...) Będziemy musieli ciężko się starać jako społeczeństwo, żebyśmy doszli do pułapu z którego spadliśmy- stwierdził jasnowidz Jackowski.