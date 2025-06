Dowództwo Operacyjne Wojska Polskiego poinformowało, że w nocy z soboty na niedzielę poderwano do lotu dyżurne myśliwce F-16. Była to odpowiedź na zmasowany atak rakietowy i dronowy Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Po kilkudziesięciu minutach maszyny bezpiecznie wróciły do baz. Służby podkreślają, że polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona.