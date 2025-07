Tadeusz Duda dokonał okrutnej zbrodni. Zastrzelił swoją córkę oraz zięcia, ciężko ranił również teściową. Przez kilka dni był poszukiwany przez policję. We wtorek policja znalazła jego ciało. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

Pogrzeb Tadeusza Dudy. Gdzie zostanie pochowany?

Jak dowiedział się "Fakt" mężczyzna zostanie pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu w Kamienicy (powiat limanowski). To miejscowość, która znajduje się tuż obok Zalesia, z którego pochodził sprawca strzelaniny. Nie zostanie pochowany wraz ze swoimi ofiarami czyli córką Justyną i zięciem Zbigniewem.

Pogrzeb Tadeusza Dudy budzi kontrowersje. Czy kościół może odmówić tego pochówku?

Jego pochówkiem ma się zająć parafia w Kamienicy. Ta decyzja budzi kontrowersje wśród mieszkańców. Głównie ze względu na okrutny czyn, jakiego dokonał mężczyzna oraz okoliczności jego śmierci. Wedle starej tradycji Kościół katolicki zabójcy mogli liczyć na katolicki pogrzeb, ale pod warunkiem, że przystąpili do spowiedzi, zakończonej rozgrzeszeniem oraz pokutą.

W dawnych czasach Kościół odmawiał również pochówków osobom, które odebrały sobie życie. Teraz to się zmieniło i takie osoby, jeśli były ochrzczone, mają pogrzeb katolicki.

Kiedy pogrzeb Tadeusza Dudy? Kiedy pochowane zostaną jego ofiary?

Jak decyzję o pochówku tłumaczy ksiądz? To Bóg będzie go sądził, a nie my. Ludzi chowa się na podstawie aktu chrztu i każdy ochrzczony ma prawo do pogrzebu katolickiego - mówi w rozmowie z "Faktem" ks. Janusz Koplewski. Data pogrzebu Tadeusza Dudy nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że pogrzeb jego ofiar odbędzie się 5 lipca br. Msza żałobna w kościele św. Józefa w Starej Wsi, a pochówek w Limanowej.