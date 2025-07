Ciężko ranna teściowa trafiła do szpitala; samochód sprawcy znaleziono porzucony w pobliżu leśnej ścieżki.

Obława na Tadeusza Dudę

Policyjną obławę wspierali strażacy, żołnierze i funkcjonariusze Straży Granicznej. W poszukiwaniach wykorzystywane były psy tropiące, śmigłowce, drony z termowizją, w tym wojskowy bezzałogowiec Bayraktar. Policja apelowała, by nie wchodzić do lasów na Limanowszczyźnie – każda osoba może być uznana za potencjalnego sprawcę.

Reklama

50 tysięcy złotych nagrody

We wtorek komendant wojewódzki policji w Krakowie insp. Artur Bednarek wyznaczył 50 tys. zł nagrody za przekazanie informacji, która bezpośrednio doprowadzi do zatrzymania Tadeusza Dudy.

Przejęcia śledztwa

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu przejęła śledztwo w tej sprawie od Prokuratury Rejonowej w Limanowej.

W tej prokuraturze wcześniej wobec Dudy toczyło się postępowanie karne dotyczące znęcania się nad żoną i kierowania gróźb karalnych wobec teściów. Wówczas zastosowano wobec niego dozór policyjny, zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonymi oraz zakaz zbliżania się do nich. Prokuratura nie miała informacji, by podejrzany nie przestrzegał tych nakazów. 30 czerwca prokuratura skierowała przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu.