Justyna i Zbigniew W. zginęli z rąk ojca kobiety. Tadeusz Duda zastrzelił małżeństwo i ciężko ranił teściową. Zbiegł z miejsca zdarzenia a po kilku dniach poszukiwań policja odnalazła go martwego. Wszystko wskazuje na to, że sam odebrał sobie życie.

Tak sąsiedzi wspominają ofiary Tadeusza Dudy

To było kochające się małżeństwo. Ze wszystkimi tutaj żyli w zgodzie. Każdy każdemu pomagał. Zbyszek był elektrykiem, pracował w Austrii i jeżeli u kogoś coś się zepsuło, to dzwonili do Zbyszka i on to ogarniał. Planowali skończyć budowę domu i wychowywać tam dziecko - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" pan Dariusz, brat zamordowanego Zbigniewa.

Wiadomo już kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Justyny i Zbigniewa W. Jak podał portal limanowa.in ceremonia pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 5 lipca. O godz. 10.30 w kościele św. Józefa Rzemieślnika w Starej Wsi rozpocznie się różaniec a o godz. 11 msza święta żałobna. Małżeństwo zostanie pochowane na cmentarzu komunalnym w Limanowej.