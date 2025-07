Minionej doby podkarpaccy strażacy interweniowali w regionie ponad 1,2 tys. razy. We wtorek IMGW ponownie wydał dla województwa ostrzeżenia dotyczące burz i intensywnych opadów deszczu.

Po posiedzeniu sztabu kryzysowego zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Paweł Frysztak przekazał, że służby przygotowują się do tego, co może wydarzyć się we wtorek i w ciągu najbliższych dni.

Ulewy i burze uderzają. Strażacy w gotowości. Ponad 1,2 tys. interwencji tylko w jednym regionie

Podniesione zostały minimalne stany osobowe w jednostkach organizacyjnych PSP województwa podkarpackiego. Tych strażaków na służbie w dniu dzisiejszym jest zdecydowanie więcej niż podczas normlanego dnia - zaznaczył.

Reklama

Dodał, że do dyspozycji są również dodatkowe siły spoza województwa. Te siły stoją już w gotowości i będą tutaj dysponowane w momencie, gdy sytuacja będzie tego wymagała - wyjaśnił.

Wcześniej wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul zapewniła, że wszystkie służby będą pracować w stanie podwyższonej gotowości. Podkreśliła, że od wtorku rano zbierane są wnioski i dokumenty, by można było wypłacić mieszkańcom pieniądze na tzw. pomoc doraźną (do 8 tys. zł).

W moim budżecie mam już zabezpieczone środki na ten cel. Kiedy wpłyną do mnie wnioski od gmin, tego samego dnia albo dnia następnego rano będą dokonywane płatności, co pozwoli na to, żeby samorządowcy mogli przekazać te środki bezpośrednio mieszkańcom - powiedziała.