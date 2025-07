Ślub córki odchodzącego na emeryturę prezydenta Andrzeja Dudy był wydarzeniem, które w miniony weekend wywołało ogromne emocje. Ceremonia odbyła się 5 lipca 2025 roku w Kaplicy Najświętszej Maryi Panny, która mieści się w Pałacu Prezydenckim.

Kinga Duda wzięła ślub. Kim jest jej mąż?

Kinga Duda wyszła za Mateusza Zawistowskiego. To prawnik i menedżer z branży finansowej. Od kilku miesięcy pracuje dla rządu, a konkretnie dla resortu obrony. Ślub, który odbył się w Pałacu Prezydenckim był skromną uroczystością w gronie rodzinnym. Brało w nim udział około 50 osób. Wśród nich była rodzina oraz przyjaciele pary młodej.

Koszty ceremonii oraz przyjęcia pokryte zostały z prywatnych środków rodziny prezydenckiej. Ogromne emocje wzbudził strój panny młodej a także menu, jakim raczyli się goście. Wśród dań znalazły się m.in. dania z polskiej kuchni, ale w nieco nowoczesnej wersji jak chociażby carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich.

Kinga Duda przerwała milczenie. Komu podziękowała?

Kinga Duda, która nie zabiera głosu w sieci i nie bywa na oficjalnych uroczystościach ze swoimi rodzicami, tym razem postanowiła podziękować, ale tylko jednej osobie. Jesteś najlepsza. Dziękuję za wszystko- napisała w komentarzu na profilu wizażystki, która przygotowywała ją do ślubu.

Dziś moje serce pęka z dumy i wzruszenia. 9 lat… tyle trwa nasza wspólna historia. A wczoraj byłaś Panną Młodą! To coś więcej niż tylko upięcie. To symbol zaufania, które budowałyśmy przez prawie dekadę. Dziękuję za ten zaszczyt, za emocje i za to, że mogłam być częścią tak wyjątkowego dnia. Tego nie zapomnę nigdy - tak brzmiał wpis pod którym Kinga Duda zostawiła swój komentarz.