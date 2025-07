Burze z silnym deszczem prognozowane są w północnej części Polski. W pozostałej części kraju, z wyjątkiem Dolnego Śląska, Opolszczyzny i Śląska burzom będzie towarzyszył wiatr do 80 km/h.

Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej będą obowiązywać od południa. RCB ostrzega również przed podtopieniami.

Silny deszcz i burze. Te województwa są zagrożone

Ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami będą obowiązywać w województwach:

warmińsko-mazurskim, pomorskim

północnej części woj. zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i podlaskiego.

IMGW prognozuje opady deszczu, którym będą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 70 km/h. Opady miejscami o natężeniu silnym, a w zasięgu burz przejściowo ulewnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 40 mm, lokalnie do około 50 mm. Możliwy jest grad.

To, że prognozy się sprawdzą szacowane jest na 80 proc. Alerty zaczną obowiązywać od godz. 12 i potrwają do nocy.

Burze i grad. Gdzie I stopień ostrzeżenia?

Z kolei Wielkopolska, Mazowsze, Lubelszczyzna i Podkarpacie będą objęte ostrzeżeniami I stopnia przed burzami. Tam prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może wystąpić grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 80 proc. Alerty będą obowiązywać od godz. 12 i potrwają do nocy.

W tych rejonach mogą wystąpić podtopienia. Alert RCB

W związku z sytuacją pogodową Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, w którym ostrzega część woj. małopolskiego (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, gorlicki, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański i wadowicki) przed możliwymi podtopieniami. RCB zaapelowało też o znalezienie bezpiecznego schronienia podczas burz.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.