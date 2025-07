Uwaga na burze z gradem. Prognoza pogody na poniedziałek, 14 lipca

W poniedziałek, 14 lipca, spodziewamy się umiarkowanego i dużego zachmurzenia w ciągu dnia. W wielu regionach pojawią się przelotne opady deszczu, a na wschodzie i północy kraju również burze, którym lokalnie towarzyszyć będzie grad. Prognozowane sumy opadów to 5-15 mm, ale na wschodzie i północy mogą one osiągnąć nawet 20-25 mm. Jedynie na południowym zachodzie Polski nie powinno padać.

Jaka temperatura w poniedziałek, 14 lipca? Prognoza pogody

W poniedziałek, 14 lipca 2025 roku, termometry wskażą zróżnicowane wartości: od 21-23 stopni Celsjusza na północy, przez około 25 stopni Celsjusza w centrum, do 27-28 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie. Najchłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura wyniesie około 19 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, głównie z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich, miejscami porywisty. Podczas burz porywy mogą osiągać 70 km/h, a wysoko w Sudetach do 65 km/h.

Prognoza pogody w nocy z 14 na 15 lipca

W nocy z poniedziałku (14 lipca) na wtorek (15 lipca) zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, lokalnie wzrastające do dużego. Opady deszczu będą stopniowo zanikać, choć na północy i wschodzie kraju na początku nocy możliwe są jeszcze burze z opadami do około 10 mm. Lokalnie utworzą się mgły, które mogą ograniczać widzialność nawet do 400 metrów, zwłaszcza na północy i zachodzie. Temperatura w nocy wyniesie od 13 do 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, głównie z kierunków zachodnich. Na północy będzie zmienny, a nad morzem – z kierunków północnych. W górach oraz w czasie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km/h.