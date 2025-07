Aktywiści stawiają ultimatum Prezydentowi elektowi

Jak poinformowali aktywiści, w poniedziałek zanieśli oni prezydentowi elektowi Karolowi Nawrockiemu list, w którym domagają się, aby zadeklarował, że podpisze projekt ustawy o odbudowie polskiej kolei i transportu autobusowego. Chcą też, by prezydent zapobiegł napędzaniu kryzysu klimatycznego przez polski rząd.

"W dwa tygodnie Ostatnie Pokolenie napisało ustawę, która spełniłaby ich postulaty: bilet miesięczny za 50 zł i rozwój transportu regionalnego z ogromnych pieniędzy przeznaczonych na nowe autostrady. Zrobimy wszystko, żeby do końca roku ustawa trafiła do Sejmu. We wrześniu szykujemy coś wielkiego" - napisali w mediach społecznościowych działacze.

Incydent w Pałacu Prezydenckim

W piątek dwóch z nich weszło na teren Pałacu prezydenckiego z banerem z napisem "Lex Ostatnie Pokolenie", który chcieli przykleić do pomnika marszałka Józefa Poniatowskiego. Interweniowały służby.

Przed godz. 6 rano dwie osoby przeszły przez łańcuch na teren chroniony przez SOP. Tam funkcjonariusze podjęli wobec nich interwencję. Następnie te osoby zostały przekazane policjantom, którzy je wylegitymowali i czynności zostały zakończone - powiedział mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej komendy policji.

Podkreślił, że funkcjonariusze są w kontakcie z osobą odpowiedzialną za teren Pałacu Prezydenckiego oraz zapewnienie tam bezpieczeństwa. Nie przyjęliśmy żadnego zawiadomienia. Jednak nie wykluczamy podjęcia dalszych działań - zaznaczył Pacyniak.

Ostatnie Pokolenie - kim są?

Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów działająca m.in. w Polsce, Niemczech, Austrii i we Włoszech. Podejmują próby m.in. blokowania ulic i mostów, są odpowiedzialni np. za oblanie pomnika warszawskiej syrenki czy opóźnienie startu pierwszej w sezonie gonitwy na Torze Służewiec.