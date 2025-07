Gwałtowne zjawiska i duże różnice temperatur. Prognoza pogody na poniedziałek

Najbardziej dynamiczna pogoda spodziewana jest na południu, wschodzie i w centrum Polski. Tam burze będą miejscami silne, a wraz z nimi mogą pojawić się ulewy, grad oraz bardzo mocne podmuchy wiatru. Porywy wiatru osiągną nawet 80–100 km/h.

Poniedziałek przyniesie również spore różnice temperatury w kraju. Najchłodniej będzie w pasie od Kaszub, przez Kujawy i Ziemię Łódzką, aż po Górny Śląsk, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na poziomie 18–19°C. Znacznie cieplej zapowiada się dzień na Lubelszczyźnie i Podlasiu, gdzie termometry wskażą 24–25°C.

Porywy wiatru nawet do 100 km/h i duża wilgotność. Meteorolodzy ostrzegają

Wiatr w większości kraju będzie północno-zachodni i umiarkowany, natomiast we wschodniej Polsce powieje z południa. Podczas burz prędkość wiatru gwałtownie wzrośnie. Porywy wiatru mogą dochodzić do 80–100 km/h, co będzie stanowiło dodatkowe zagrożenie.

W poniedziałek na większości obszaru Polski wilgotność powietrza utrzyma się na bardzo wysokim poziomie – około 90 proc. Sprawi to, że powietrze będzie wyjątkowo ciężkie i duszne. Meteorolodzy zapowiadają również, że warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całym kraju.