Sebastian M., oskarżony o spowodowanie we wrześniu 2023 r. na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim (Łódzkie) śmiertelnego wypadku, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, pozostanie w areszcie tymczasowym do 24 grudnia 2025 r. Tak zdecydował w piątek Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, przedłużając tym samym wcześniej zastosowany środek zapobiegawczy orzeczony przez sąd w Katowicach.

Jechał z nadmierną prędkością autostradą A1

We wrześniu 2023 r. Sebastian M., prowadząc BMW z nadmierną prędkością autostradą A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, uderzył w jadącą prawidłowo kię, którą podróżowała trzyosobowa rodzina z województwa śląskiego. Auto uderzone przez BMW stanęło w płomieniach. Rodzice i ich 5-letni syn zginęli na miejscu.

Reklama

Po wypadku Sebastian M. uciekł za granicę

Sebastian M. po wypadku nie został zatrzymany przez policję i uciekł za granicę, zanim zdołała go przesłuchać prokuratura. Został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 26 maja 2025 r. i decyzją sądu w Piotrkowie Trybunalskim osadzony w areszcie tymczasowym.

Proces Sebastiana M. zacznie się we wrześniu

W lipcu 2025 r. Prokuratura Okręgowa w Katowicach skierowała do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi M.. Za ten czyn grozi mu kara do 8 lat więzienia. Proces Sebastiana M. rozpocznie się we wrześniu.