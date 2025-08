Strzelanina w okolicach Kłobucka. Jest ranny

Informację o strzelaninie podał "Dziennik Zachodni". Policja otrzymała zgłoszenie we wtorek (5 sierpnia) o godz. 8:20. Jak wynika ze wstępnych ustaleń postrzelony został 39-letni mężczyzna. Do strzelaniny doszło w okolicy ulicy Długiej.

Reklama

Strzelanina pod Kłobuckiem. Trwa obława

Natychmiast wszystkie służby zostały postawione w stan alarmu, a w miejscowości, w której doszło do zdarzenia zamknięto ulicę Długą i rozpoczęto poszukiwania mężczyzny, który oddał strzał - mówi w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" podkomisarz Joanna Wiącek-Głowacz, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Strzelanina pod Kłobuckiem. Postrzelony to brat sprawcy

Mężczyzna, który został zraniony, trafił do szpitala. Trwa obława. Policja apeluje do mieszkańców, by nie wychodzili z domu. Z nieoficjalnych informacji klobucka.pl, w Iwanowicach Małych doszło do rodzinnej tragedii. Postrzelony mężczyzna to brat sprawcy.