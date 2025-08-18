Od kilku już lat sierpniowy festiwal w Sopocie organizuje stacja TVN. Impreza pod nazwą Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpoczyna się już dziś, w poniedziałek, 18 sierpnia.

Startuje Top Sopot Festival 2025 w Sopocie

Koncert, który widzowie zobaczą jako pierwsi nosi nazwę "Gorączka sopockiej nocy". Na scenie w Operze Leśnej zaprezentuje się ponad dwudziestu gwiazd muzyki. Nie zabraknie znanych i ponadczasowych hitów. Kto wystąpi pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 w Sopocie?

Top of the Top Sopot Festival 2025. Pierwszy dzień. Kto wystąpi?

Podczas koncertu "Gorączka sopockiej nocy" wystąpi kilkadziesiąt gwiazd polskiej sceny muzycznej. Wśród nich nie zabraknie także piosenkarki, która od lat uwielbiana jest przez polską publiczność. Chodzi o Helenę Vondráčkovą. Nie zabraknie również innych zagranicznych gwiazd jak zwyciężczyni Eurowizji 1997 - Katrina z zespołu Katrina & The Waves, wystąpi w duecie z Kaeyrą. Pojawią się także nowe twarze na rynku muzycznym a dokładnie BeMy i Nita. Oto lista artystów, którzy wystąpią podczas pierwszego dnia festiwalu w Sopocie:

Agnieszka Chylińska

Andrzej Piaseczny

Andrzej Rybiński

Anna Rusowicz

BeMy

Blue Café

De Mono

Helena Vondráčková

Izabela Trojanowska

Kaeyra

Katrina

Małgorzata Ostrowska

Marcin Maciejczak

Margaret

Mery Spolsky

Natalia Nykiel

Natasza

Nita

Reni Jusis

T.Love

Varius Manx i Kasia Stankiewicz

Top of the Top Sopot Festival 2025. Kiedy i gdzie transmisja?

Transmisja pierwszego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 18 sierpnia rozpocznie się o 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Gospodarzami pierwszego dnia festiwalu będą Dorota Wellman i Marcin Prokop, oraz Aleksandra Rogowska.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Pełen harmonogram festiwalu

Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.