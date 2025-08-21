Ostatni dzień festiwalu w Sopocie. Widzowie mieli zobaczyć koncert "RapOrkiestra"

W Sopocie odbył się Top of The Top Festival 2025. Impreza trwała cztery dni. Rozpoczęła się w poniedziałek (18 sierpnia) a zakończyła w czwartek (21 sierpnia). Ostatniego dnia festiwalu widzowie przed telewizorami oraz zgromadzona w Operze Leśnej publiczność mogli obejrzeć koncert zatytułowany "Orkiestra Mistrzom".

Reklama
Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kto wystąpi? O której emisja?
Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kto wystąpi? O której emisja?

Zobacz również

Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Ewa Bem, Halina Frąckowiak, Renata Przemyk czy Igor Herbut. Prowadzącymi podczas ostatniego dnia festiwalu byli Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki. Top of The Top Festival 2025 miał zakończyć koncert "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.

Festiwal w Sopocie przerwany. TVN wydał oświadczenie

Niespodziewanie prowadzący pożegnali się z widzami i zgromadzona w Operze Leśnej publicznością już po pierwszej części ostatniego dnia festiwalu w Sopocie. Widzowie byli mocno zdezorientowani, bo transmisja tego koncertu była przewidziana na antenie TVN. Stacja zamieściła w sieci jedynie krótki komunikat. Z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy przerwać dzisiejszą transmisję koncertu. Przepraszamy wszystkich widzów - napisano.

Widzowie nie kryli rozczarowania i zdziwienia. Czemu nie ma rapu?; A my czekamy na hip-hop; Gdzie jest hip-hop?; Czekam na rapy, a na antenie polskie kino... - pisali. Być może już niebawem pojawi się więcej informacji na ten temat.

Reklama

Festiwal w Sopocie przerwany. Powodem śmierć Stanisława Soyki

Powód szybszego zakończenia festiwalu w Sopocie podana została do publicznej informacji po godzinie 22:00. Stacja TVN24 przerwała nadawanie programu "Szkło kontaktowe", rozpoczęło się wydanie specjalne. Wydano również oświadczenie.

Dziś podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia – napisano w oświadczeniu stacji TVN.