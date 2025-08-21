Ostatni dzień festiwalu w Sopocie. Widzowie mieli zobaczyć koncert "RapOrkiestra"

W Sopocie odbył się Top of The Top Festival 2025. Impreza trwała cztery dni. Rozpoczęła się w poniedziałek (18 sierpnia) a zakończyła w czwartek (21 sierpnia). Ostatniego dnia festiwalu widzowie przed telewizorami oraz zgromadzona w Operze Leśnej publiczność mogli obejrzeć koncert zatytułowany "Orkiestra Mistrzom".

Na scenie pojawiły się takie gwiazdy jak Ewa Bem, Halina Frąckowiak, Renata Przemyk czy Igor Herbut. Prowadzącymi podczas ostatniego dnia festiwalu byli Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki. Top of The Top Festival 2025 miał zakończyć koncert "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.

Festiwal w Sopocie przerwany. TVN wydał oświadczenie

Niespodziewanie prowadzący pożegnali się z widzami i zgromadzona w Operze Leśnej publicznością już po pierwszej części ostatniego dnia festiwalu w Sopocie. Widzowie byli mocno zdezorientowani, bo transmisja tego koncertu była przewidziana na antenie TVN. Stacja zamieściła w sieci jedynie krótki komunikat. Z przyczyn od nas niezależnych musieliśmy przerwać dzisiejszą transmisję koncertu. Przepraszamy wszystkich widzów - napisano.

Widzowie nie kryli rozczarowania i zdziwienia. Czemu nie ma rapu?; A my czekamy na hip-hop; Gdzie jest hip-hop?; Czekam na rapy, a na antenie polskie kino... - pisali. Być może już niebawem pojawi się więcej informacji na ten temat.

Festiwal w Sopocie przerwany. Powodem śmierć Stanisława Soyki

Powód szybszego zakończenia festiwalu w Sopocie podana została do publicznej informacji po godzinie 22:00. Stacja TVN24 przerwała nadawanie programu "Szkło kontaktowe", rozpoczęło się wydanie specjalne. Wydano również oświadczenie.

Dziś podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia – napisano w oświadczeniu stacji TVN.