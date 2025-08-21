Top of the Top Sopot Festival 2025 ruszył w poniedziałek (18 sierpnia). Impreza od kilku lat organizowana jest przez TVN i odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie.

Podczas trzech pierwszych dni festiwalu w Sopocie publiczność oraz widzowie przed telewizorami mogli oglądać i posłuchać występów największych polskich gwiazd m.in. Ewy Bem, Andrzeja Piasecznego czy Agnieszki Chylińskiej. Na scenie pojawiły się zespoły Raz, dwa, trzy oraz Kult.

Festiwal Top of the Top Sopot Festival 2025 dobiega końca. W czwartek, 21 sierpnia, odbędzie się ostatni dzień imprezy. Kto wystąpi czwartego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie w Operze Leśnej?

Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kto wystąpi?

Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 odbędzie się w czwartek (21 sierpnia). Tego dnia będzie można zobaczyć i usłyszeć dwa koncerty. Pierwszy to "Orkiestra Mistrzom" podczas którego widzowie usłyszą największe przeboje polskiej muzyki. Na scenie zaprezentują się takie gwiazdy jak Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Stanisław Soyka. Pojawią się także Igor Herbut, Natalia Szroeder oraz Wiktor Waligóra. Drugi koncert ostatniego dnia festiwalu w Sopocie to "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.

Oto lista gwiazd, które pojawią się podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025:

"Orkiestra Mistrzom"

Anna Rusowicz

Ewa Bem

Grzegorz Turnau

Halina Frąckowiak

Igor Herbut

Kamil Bednarek

Kasia Sienkiewicz

Kayah

Krystyna Prońko

Krzysztof Cugowski

Marika

Natalia Grosiak

Natalia Nykiel

Natalia Przybysz

Natalia Szroeder

Renata Przemyk

Stanisław Soyka

Wiktor Waligóra

"RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2"

Eldo

JWP/BC

Liroy

Numer Raz

Ten Typ Mes

Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kiedy i gdzie transmisja?

Transmisja ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 20 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki.

Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal

Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.

18.08 - "Gorączka Sopockiej Nocy" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz

19.08 - "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik" - Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak

20.08 - "Słowa Mają Moc" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan, Jan Pirowski

21.08 - "Orkiestra Mistrzom" i "Raporkiestra" - Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki