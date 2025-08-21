Top of the Top Sopot Festival 2025 ruszył w poniedziałek (18 sierpnia). Impreza od kilku lat organizowana jest przez TVN i odbywa się w Operze Leśnej w Sopocie.
Podczas trzech pierwszych dni festiwalu w Sopocie publiczność oraz widzowie przed telewizorami mogli oglądać i posłuchać występów największych polskich gwiazd m.in. Ewy Bem, Andrzeja Piasecznego czy Agnieszki Chylińskiej. Na scenie pojawiły się zespoły Raz, dwa, trzy oraz Kult.
Festiwal Top of the Top Sopot Festival 2025 dobiega końca. W czwartek, 21 sierpnia, odbędzie się ostatni dzień imprezy. Kto wystąpi czwartego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025? Jakie gwiazdy pojawią się na scenie w Operze Leśnej?
Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kto wystąpi?
Ostatni dzień Top of the Top Sopot Festival 2025 odbędzie się w czwartek (21 sierpnia). Tego dnia będzie można zobaczyć i usłyszeć dwa koncerty. Pierwszy to "Orkiestra Mistrzom" podczas którego widzowie usłyszą największe przeboje polskiej muzyki. Na scenie zaprezentują się takie gwiazdy jak Ewa Bem, Krystyna Prońko czy Stanisław Soyka. Pojawią się także Igor Herbut, Natalia Szroeder oraz Wiktor Waligóra. Drugi koncert ostatniego dnia festiwalu w Sopocie to "RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2" z udziałem m.in. Liroya.
Oto lista gwiazd, które pojawią się podczas ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025:
"Orkiestra Mistrzom"
- Anna Rusowicz
- Ewa Bem
- Grzegorz Turnau
- Halina Frąckowiak
- Igor Herbut
- Kamil Bednarek
- Kasia Sienkiewicz
- Kayah
- Krystyna Prońko
- Krzysztof Cugowski
- Marika
- Natalia Grosiak
- Natalia Nykiel
- Natalia Przybysz
- Natalia Szroeder
- Renata Przemyk
- Stanisław Soyka
- Wiktor Waligóra
"RapOrkiestra - legendy polskiego hiphopu vol.2"
- Eldo
- JWP/BC
- Liroy
- Numer Raz
- Ten Typ Mes
Top of the Top Sopot Festival 2025. Ostatni dzień. Kiedy i gdzie transmisja?
Transmisja ostatniego dnia Top of the Top Sopot Festival 2025 rozpocznie się 20 sierpnia o godz. 19:30. Będzie go można oglądać na kanale TVN i w serwisie Player. Koncert "Słowa mają moc" poprowadzą Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki.
Top of the Top Sopot Festival 2025. Harmonogram - cały festiwal
Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w tym roku cztery dni. Rozpocznie się w poniedziałek (18 sierpnia) a skończy w czwartek (21 sierpnia). Oto harmonogram całego Top of the Top Sopot Festival 2025.
18.08 - "Gorączka Sopockiej Nocy" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Aleksandra Rogowska-Lichnerowicz
19.08 - "Otwarta Scena" i "Bursztynowy Słowik" - Izabella Krzan, Paulina Krupińska, Damian Michałowski, Olivier Janiak
20.08 - "Słowa Mają Moc" - Dorota Wellman, Marcin Prokop, Izabella Krzan, Jan Pirowski
21.08 - "Orkiestra Mistrzom" i "Raporkiestra" - Paulina Krupińska, Sandra Hajduk-Popińska, Maciej Dowbor, Mateusz Hładki
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję