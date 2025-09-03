Występ odbył się podczas inauguracji roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Uczennice zaśpiewały piosenkę zespołu Daj to Głośniej, w której pojawiły się wulgaryzmy: "Od Warszawy po Abu Dhabi - tak się k... Polska bawi".

Prezydent Starachowic Marek Materek, który brał udział w tym wydarzeniu, zaznaczył, że feralna piosenka była tylko niewielką częścią "świetnie przygotowanego programu artystycznego". Dodał, że "oczywiście nie powinna pojawić się w tym programie".

"Utwór nagrał wcześniej jeden rodzic"

Dodał, że utwór, który pojawił się w programie nagrał wcześniej jeden z rodziców. "Raczej znał on repertuar przed rozpoczęciem programu artystycznego. Gdyby zwrócił się do mnie, albo dyrekcji szkoły, to tego utworu podczas tej inauguracji po prostu by nie było" - zapewnił włodarz miasta. Materek poinformował, że nauczycielki, które odpowiadały za program artystyczny "nie pracują już w placówce".

Kuratorium oświaty szykuje się do kontroli w szkole

Postępowanie wyjaśniające w sprawie tego wydarzenia w starachowickiej szkole rozpoczęło Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty. "Wystosowaliśmy pismo do organu prowadzącego, czyli urzędu miasta Starachowice oraz do pani dyrektor o wyjaśnienie, dlaczego ta piosenka o niestosownej treści znalazła się w repertuarze. Czekamy na te wyjaśnienia, później je przeanalizujemy i wówczas zdecydujemy, czy będzie potrzebna kontrola w szkole" – powiedziała rzeczniczka Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty Magdalena Werens. Dodała, że wtedy zapadnie także decyzja, czy "ostatecznym krokiem" będzie postępowanie dyscyplinarne.