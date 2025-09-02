Władze miasta potępiły promowanie nieodpowiednich treści wśród dzieci, a szkoła przyznała się do błędu i wyciągnęła konsekwencje wobec nauczycieli. Wicedyrektorka placówki twierdzi, że fragment został wyrwany z kontekstu.

Hit disco polo na rozpoczęcie roku szkolnego

Podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2025/2026 w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach, w programie artystycznym zabrzmiały słowa piosenki: "W Dubaju w hotelu, na swoim weselu, będę pijana, będę pijana. Niech dowie się teściowa, kto będzie ci gotował". To wydarzenie, zarejestrowane i upublicznione przez radnego Konrada Rączkę na jego fanpage’u, wywołało ogromne oburzenie wśród internautów, rodziców i nauczycieli. Wielu komentujących wyrażało szok i niedowierzanie, nazywając sytuację "skandalem".

Dyrektorka szkoły przeprasza

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Starachowicach, Anna Woźniak Kwiatkowska, niezwłocznie wydała oświadczenie, w którym przeprasza wszystkich gości, rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Stwierdziła, że sytuacja była dla niej "zaskakująca i niedopuszczalna", a zaprezentowane treści były nieadekwatne do wieku uczniów oraz charakteru wydarzenia. Podkreśliła, że takie treści nie powinny były zostać zaprezentowane w tak uroczystym dniu, w obecności partnerów i władz samorządowych.

Urząd miasta potępia

"W pełni podzielamy opinię, że piosenka zawierająca treści nieodpowiednie nie przystoi uczniom - zarówno najmłodszych, jak i starszych klas - i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Jesteśmy stanowczo przeciwni propagowaniu wśród dzieci i młodzieży niepożądanych wzorców zachowań. Jednocześnie podkreślamy, że przedstawiciele władz samorządowych nie znali szczegółowego programu części artystycznej i w żaden sposób nie mogli zareagować przed jej rozpoczęciem" - poinformował w oświadczeniu rzecznik urzędu miasta w Starachowicach.

Działania dyscyplinujące

Rzecznik UM Starachowice, Leszek Kowalski, poinformował, że przeprowadzono rozmowę dyscyplinującą z dyrekcją szkoły. Władze miasta w pełni podzielają opinię, że piosenka zawierająca nieodpowiednie treści nie przystoi uczniom i nie może być promowana w środowisku szkolnym. Podkreślono, że samorządowcy nie znali szczegółowego programu artystycznego i nie mogli zareagować przed rozpoczęciem uroczystości.

Kuratorium czeka na wyjaśnienia

Sprawą zajęło się również Kuratorium Oświaty. Poproszono dyrektorkę szkoły o pisemne wyjaśnienie całej sytuacji. Jest także w kontakcie z organem prowadzącym, czyli prezydentem miasta Starachowic, i czeka na jego działania, ponieważ od tego zależą dalsze kroki Kuratorium. Organ prowadzący ma możliwość przedstawienia wniosku do komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie.

Gmina podjęła działania, zwolnione nauczycielki

Dwie nauczycielki, odpowiedzialne za przygotowanie części artystycznej, zakończyły współpracę ze Szkołą Podstawową nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Starachowicach i nie będą już związane z tą placówką. Gmina Starachowice skierowała wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Świętokrzyskim w sprawie uzasadnionego podejrzenia niedopełnienia nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły.