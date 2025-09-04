Pilna konferencja w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego

Wczoraj w nocy doszło do naruszenia dwukrotnie naszej przestrzeni powietrznej - powiedział szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła na konferencji w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

O godzinie 11:00 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyło się ważne spotkanie z udziałem kluczowych postaci polskiego resortu obrony. W konferencji uczestniczyli: wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła oraz dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Maciej Klisz.

Polska przestrzeń powietrzna dwukrotnie naruszona

Generał Kukuła poinformował, że wczoraj w nocy "mieliśmy sytuację, kiedy doszło do naruszenia dwukrotnego polskiej przestrzeni powietrznej". Dodał, że odbyło się to "bez konsekwencji, pod pełną naszą kontrolą". Wyjaśnił, że, "było to również możliwe dzięki temu, że wyciągnęliśmy pewne dobre wnioski z sytuacji, która miała miejsce w nocy między 19 a 20 sierpnia, kiedy doszło do eksplozji".

Polskie statki powietrzne poderwane

Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych informowało w środę rano, że w nocy z wtorku na środę w związku z rosyjskimi atakami na terytorium Ukrainy, poderwane zostały polskie i sojusznicze statki powietrzne.

Dodano, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone w związku z zaprzestaniem uderzeń lotnictwa dalekiego zasięgu" Rosji na Ukrainę. Wskazano, że naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej.