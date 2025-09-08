Nowe rozporządzenie jasno definiuje, czym jest drewno energetyczne. To surowiec, który nie nadaje się do wykorzystania przemysłowego. Nowe przepisy wprowadzają zasadę kaskadowego wykorzystania surowca drzewnego. Oznacza to, że drewno będzie używane w możliwie najefektywniejszy sposób, tak aby na cele energetyczne trafiały jedynie resztki, a nie pełnowartościowy surowiec.

Nowe regulacje zablokowały możliwość spalania w energetyce zawodowej drewna, które można wykorzystać na przykład do produkcji mebli czy okien. Dzięki temu bardziej wartościowy surowiec pozostanie dostępny dla przemysłu. Rozporządzenie ma również zapobiegać celowemu przetwarzaniu drewna pełnowartościowego, aby zaklasyfikować je jako energetyczne.

Zmiany są korzystne dla środowiska, ponieważ prowadzą do racjonalizacji i optymalizacji wykorzystania drewna z polskich lasów. Nowe prawo uniemożliwia prowadzenie wycinki lasów tylko po to, aby dostarczyć surowiec dla energetyki zawodowej. Wpłynie to pozytywnie na lesistość, lasy jako ekosystemy i całą ochronę środowiska.

Nowe regulacje wspierają również przedsiębiorców z branży drzewnej. Zwiększenie podaży pełnowartościowego drewna oraz spadek popytu na nie ze strony energetyki zawodowej przyczyni się do rozwoju przemysłu. Zmiany mają również korzystny wpływ na rynek pracy, zwiększając zapotrzebowanie na pracowników. Ostatecznie, większa dostępność cennego drewna może obniżyć jego cenę, co przyniesie ulgę firmom i gospodarstwom domowym.

Zakaz spalania drewna? Ministerstwo uspokaja

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapewnia, że nowe przepisy nie wprowadzają zakazu dla spalania drewna w indywidualnych gospodarstwach domowych. Właściciele kominków mogą nadal używać drewna do ogrzewania. Rozporządzenie dotyczy wyłącznie energetyki zawodowej. Nie zabrania również wykorzystywania w energetyce innych surowców poza drewnem energetycznym.