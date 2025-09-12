Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje, że już teraz istnieją mechanizmy wspierające odbiorców energii elektrycznej do celów grzewczych, w tym użytkowników pomp ciepła. Obowiązujące regulacje przewidują "taryfę antysmogową", która:

Stosuje obniżony składnik zmienny stawki sieciowej dla zużycia energii elektrycznej powyżej wolumenu z roku poprzedniego.

Obniża stawki za usługi dystrybucji w godzinach 22:00-6:00, co ma zachęcać do zwiększania zapotrzebowania poza szczytowym obciążeniem systemu elektroenergetycznego.

Nowe taryfy OZE i dynamiczne ceny energii

Resort zauważa, że rynek energii elektrycznej przeszedł liczne zmiany. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wprowadzili nowe grupy taryfowe, zwiększające elastyczność i efektywność systemu. Przykładem jest taryfa G13s dla TAURON Dystrybucja S.A., której strefy doby dostosowano do cyklu produkcji energii z OZE, głównie fotowoltaiki. Również czterostrefowa taryfa G14Dynamic TAURON Dystrybucja S.A. pozwala lepiej dopasować pobór energii do rzeczywistego obciążenia systemu.

Reklama

Dodatkowo, możliwość korzystania z umów z ceną dynamiczną pozwala odbiorcom na niższe koszty energii, jeśli dostosują profil zużycia do aktualnych notowań giełdowych. System rozliczeń prosumentów net-billing promuje autokonsumpcję, co oznacza, że użytkownicy pomp ciepła mogą wykorzystywać nadwyżki energii z mikroinstalacji do podgrzewania wody czy wspomagania ogrzewania.

Reklama

Rząd rozważa nowe formy wsparcia dla użytkowników pomp ciepła

Krzysztof Bolesta zaznacza, że nowe rozporządzenie w sprawie taryf dla energii elektrycznej, które musi zostać wydane do końca września 2026 roku, otworzy przestrzeń na zmiany. Wtedy możliwe będzie wdrożenie dodatkowych instrumentów promujących użytkowanie pomp ciepła, pod warunkiem zgodności z przepisami prawa unijnego dotyczącymi pomocy publicznej.

Ministerstwo rozważa również dedykowane narzędzia wsparcia, jeśli analizy potwierdzą taką potrzebę. Ewentualne rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności OZE oraz ich większą dostępność i opłacalność. Najwcześniej będzie to możliwe na przełomie 2026 i 2027 roku.

Obecne programy wsparcia i ulgi podatkowe

Obecnie osoby decydujące się na montaż pompy ciepła mogą korzystać z dofinansowań oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programów:

" Moje Ciepło ": Dotacje na pompy ciepła dla właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

": Dotacje na pompy ciepła dla właścicieli nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych. "Czyste Powietrze": Dotacje na różne rodzaje pomp ciepła, zależne od dochodu beneficjenta i standardu energetycznego nieruchomości. Wysokość dotacji waha się od 4 480 zł do maksymalnie 45 000 zł.

Ponadto, od 1 stycznia 2019 roku obowiązuje ulga termomodernizacyjna, która pozwala odzyskać część kosztów poniesionych na zakup i montaż pompy ciepła. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł. Dotacje z NFOŚiGW lub WFOŚiGW na pompy ciepła są również zwolnione z podatku dochodowego.