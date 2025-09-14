Na lotnisku w krakowskich Balicach samolot linii Enter Air podczas lądowania wypadł z pasa. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem została zamknięta.
Jak informuje RMF FM, na lotnisku w krakowskich Balicach doszło do incydentu.
Lotnisko w Balicach. Samolot wypadł z pasa
Samolot linii Enter Air wypadł z pasa podczas lądowania. Pasażerów bezpiecznie ewakuowano, nikomu nic poważnego się nie stało. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch lotniczy, a przestrzeń powietrzna została zamknięta. Informację potwierdziła także rzeczniczka lotniska.
