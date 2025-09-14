Jak informuje RMF FM, na lotnisku w krakowskich Balicach doszło do incydentu.

Lotnisko w Balicach. Samolot wypadł z pasa

Samolot linii Enter Air wypadł z pasa podczas lądowania. Pasażerów bezpiecznie ewakuowano, nikomu nic poważnego się nie stało. W związku ze zdarzeniem wstrzymano ruch lotniczy, a przestrzeń powietrzna została zamknięta. Informację potwierdziła także rzeczniczka lotniska.