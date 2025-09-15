Brutalne pobicie 14-latka za barwy klubowe

Do zdarzenia doszło 4 kwietnia 2025 roku, w gliwickiej dzielnicy Sośnica. Komenda Miejska Policji w Gliwicach przekazała, że w godzinach popołudniowych grupa mężczyzn w kominiarkach zaatakowała 14-letniego chłopca, zadając mu ciosy, w tym także te wymierzone w głowę. Po napaści wsiedli oni do samochodów i odjechali z miejsca zdarzenia, wykrzykując przy tym wulgarne hasła.

Reklama

Chłopiec, po odzyskaniu nieprzytomności, zorientował się, że brakuje mu koszulki, którą na sobie nosił. Jak informuje "Gazeta Wyborcza" miała ona być koszulką sportową Górnika Zabrze. Po powrocie do domu chłopiec poinformował o tym rodziców, którzy powiadomili policję.

Sam chłopiec, ze względu na obrażenia został przewieziony do szpitala. Tam lekarze po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań zdecydowali się o wypisaniu go do domu.

Policja zakończyła pięciomiesięczne poszukiwania sprawców pobicia w Gliwicach

Mimo podjętych przez służby działań akcja poszukiwawcza trwała prawie pół roku. Wreszcie policjantom udało się ustalić tożsamość podejrzanych i zatrzymać sześciu mężczyzn w wieku od 18 do 25 lat. Z dostępnych informacji wynika, że byli to mieszkańcy Gliwic, którzy powiązani byli z grupą kiboli Piasta Gliwice.

Sprawcy usłyszeli zarzuty rozboju o charakterze chuligańskim, a na wniosek prokuratora sąd dodatkowo zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy. W świetle przepisów prawa sprawcom brutalnego ataku na 14-latka grozi kara nie mniejsza niż 3 lata więzienia.

Reklama

Warto jednak pamiętać, że ustawodawca przewidział znacznie surowsze konsekwencje wobec czynów uznanych za uciążliwe społecznie, które naruszają poczucie bezpieczeństwa. Okoliczności zdarzenia z Gliwic zdecydowanie do takich należą, więc grupa oskarżonych musi liczyć się z bardziej surowym podejściem ze strony sądu.