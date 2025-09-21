Prognoza pogody dla sportowców. Jak się ubrać w niedzielę, 21 września?

Dzień będzie także sprzyjać wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu, ponieważ jakość powietrza będzie bardzo dobra – z wiatrem i wyżową pogodą smog nie powinien stanowić problemu.

Reklama

Jaka temperatura w niedzielę, 21 września?

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiejący z południa i południowego zachodu. W całym kraju termometry pokażą ponad 20 stopni Celsjusza, a na zachodzie i południu Polski spodziewane są upały do 27-28 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 29 stopni Celsjusza. Mimo to, poranki mogą być chłodne, szczególnie na wschodzie, gdzie temperatura spadnie do około 10 stopni Celsjusza, dlatego warto ubrać się na "cebulkę".

Pogoda dla sportowca. Jak się ubrać w niedzielę?

Ze względu na upalną pogodę, należy postawić na lekką, przewiewną odzież. Najlepiej wybrać techniczne ubrania, które odprowadzają wilgoć i zapewniają komfort termiczny. Należy także pamiętać o regularnym nawadnianiu organizmu i ochronie przeciwsłonecznej w postaci kremu z filtrem UV oraz czapki z daszkiem.