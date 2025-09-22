Donald Tusk przyznaje, że kwestię warszawskiej prohibicji można było rozwiązać lepiej

Premier Donald Tusk zapytany podczas ostatniej konferencji zapytany został o zdanie dotyczące awantury o warszawską nocną prohibicję. Szef rządu wprost przyznał, że nie jest zadowolony z tego, co wydarzyło się w stołecznym ratuszu. Jak sam stwierdził, można było to po prostu rozwiązać lepiej, zwłaszcza że mowa o dość problematycznym temacie.

— W Polsce dostęp do alkoholu jest bardzo powszechny. W wielu miejscach, szczególnie w dużych miastach, obecność nietrzeźwych ludzi w godzinach nocnych czy to w pobliżu domostw, czy w centrach miast to nie jest nic przyjemnego. Trudno, żebym zajmował się tego typu kwestiami. Nie jestem odpowiedzialny za samorząd warszawski. Myślę, że można to było rozwiązać zdecydowanie lepiej — stwierdził szef polskiego rządu.

Zamieszanie wokół prohibicji w Warszawie. Wiceprezydent miasta ustępuję, a wszystko to przez rzekomą "nienawiść do lewactwa"

Donald Tusk przyznał także, że "z oczywistych względów" nie jest zadowolony z całego zajścia. W tej sytuacji wolałby po prostu, aby włodarze miasta stołecznego brali przykład z innych samorządów, które próbują zwalczać alkoholowe samowolki.

Jednocześnie zaznaczył on, że w całej tej sytuacji nie powinno się upatrywać politycznego tła. To jest oczywiste odniesienie do zgłaszanego przez media konfliktu między prezydentem Warszawy - Rafałem Trzaskowskim a Marcinem Kierwińskim.

Nocna prohibicja w Warszawie - polityczna awantura i niezadowolenie mieszkańców

Radni KO, którzy mają samodzielną większość w stołecznym ratuszu, nie zgodzili się na wprowadzenie całkowitej nocnej prohibicji na terenie Warszawy. Zakaz miałby obowiązywać we wszystkich dzielnicach w godzinach 22:00-6:00 przy zachowaniu 14-dniowej karencji.

Projekt ten jednak nie przeszedł, a sam Rafał Trzaskowski wycofał go z porządku obrad, stawiając na nieco bardziej liberalny projekt pilotażowy. Wywołało to spore poruszenie wśród wielu mieszkańców, niektórych radnych oraz aktywistów społecznych.

Kolejne polskie miasto szykuje się do nocnej prohibicji. Zakaz sprzedaży alkoholu ma objąć centralne dzielnice

Doprowadziło to także od sytuacji, w której ze stanowiska wiceprezydenta miasta zrezygnował Jacek Wiśnicki. W dość mocnym wpisie, który pojawił się na platformie X, przyznał, że "na nic takiego się nie pisał i nie będzie twarzą takich scen".