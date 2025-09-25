Wyprzedaż pamiątek i symboliczny koniec

W dniach 27 i 28 września, od 12:00 do 19:00, Lunapark otworzy swoje bramy po raz ostatni. To nie jest zwykła wyprzedaż - to historyczna okazja, by kupić fragment wspomnień. W ofercie znajdą się meble, neony, dekoracje, bary, a nawet takie perełki jak karuzela czy cyrkowy namiot. Jak informują organizatorzy, to "ostatnia okazja, by kawałek Lunaparku został z Wami na zawsze". Płatność możliwa jest kartą i gotówką, a przy większych transakcjach – przelewem - dodano.

Reklama

Spór o teren i walka ratusza

Zakończenie działalności Lunaparku nie jest spontaniczną decyzją, lecz efektem trwającego sporu z miastem. Jak donosi portal TVN Warszawa, ratusz walczy o tereny dawnych basenów, na których działało zagłębie klubowe. Umowa dzierżawy wygasła z końcem czerwca, jednak dzierżawca odmówił wydania nieruchomości. Jak przekazał Bartłomiej Stępień z Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa: "Były dzierżawca nieruchomości (...) odmówił jej wydania właścicielowi, tj. m.st. Warszawa i od dnia 1 lipca 2025 r. zajmuje ją bezumownie." Miasto podjęło już kroki prawne, wysyłając przedsądowe wezwanie do wydania nieruchomości. W przypadku braku reakcji, sprawa trafi do sądu, a w ostateczności do komornika.

Pożegnalne imprezy i nowe życie dla starych przedmiotów

Mimo sporu, kluby działały aż do początku września, kiedy to Lunapark oficjalnie pożegnał się z tą lokalizacją. Na swoich mediach społecznościowych poinformowali: "Po wielu wspólnych latach, niezliczonej ilości imprez do białego rana i setkach wspólnych wspomnień znikamy z mapy Warszawy na zawsze." Hałas, na który narzekali okoliczni mieszkańcy, ustał, jednak walka o teren nadal trwa.