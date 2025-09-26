Napływ chłodniejszych mas powietrza i przymrozki. Prognoza pogody na piątek, 26 września

W piątek, 26 września 2025 roku, pogoda w Polsce będzie kształtowana przez utrzymujący się wyż Petralilly, z centrum nad południową Skandynawią. Ten stabilny układ baryczny powoduje napływ chłodniejszych mas powietrza z północnego wschodu, które są przekształconym powietrzem arktycznym, co skutkuje ryzykiem przymrozków zarówno o poranku, jak i wieczorem. Piątek zapowiada się pogodnie na większości obszaru. Większe i umiarkowane zachmurzenie wystąpi jedynie na południu i południowym zachodzie, gdzie lokalnie mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

Prognoza pogody na piątek, 26 września. Jaka będzie temperatura?

Maksymalne temperatury w ciągu dnia wyniosą od 14 do 17 stopni Celsjusza na większości terenów, natomiast w rejonach podgórskich będzie chłodniej, od 12 do 14 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wiał ze wschodu, ale na zachodzie mogą wystąpić porywy do 55 km/h, a na szczytach Sudetów nawet do 75 km/h.

Jaka pogoda w nocy?

Noc z piątku na sobotę utrzyma przeważnie pogodną aurę. Większe zachmurzenie pojawi się jedynie na krańcach południowych, gdzie w pierwszej części nocy możliwe są jeszcze słabe opady. W kotlinach sudeckich spodziewane są krótkotrwałe, gęste zamglenia. Noc przyniesie niskie temperatury i ryzyko przymrozków: minimalna temperatura wyniesie od 2 stopni Celsjusza na wschodzie, około 5 stopni Celsjusza w centrum, do 8 stopni Celsjusza na zachodzie i 9 stopni Celsjusza nad morzem. W rejonach podgórskich będzie to od 0 do 4 stopni Celsjusza. Szczególnie chłodno będzie na wschodzie, gdzie przy gruncie temperatura lokalnie spadnie do −3 stopnie Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty na południu i wybrzeżu, wciąż z kierunku wschodniego.