Jolanta Pieńkowska żegna się z TVN. Pracowała 19 lat

Jolanta Pieńkowska żegna się z TVN. Prezenterka współpracowała ze stacją przez 19 lat. W ostatnich latach związana była głównie ze stacją TVN24. W czwartek 25 września Jolanta Pieńkowska po raz ostatni poprowadziła "Fakty po południu".

Reklama

Jolanta Pieńkowska odchodzi z TVN. Co będzie robić?

Widzowie z pewnością byli zaskoczeni tym, co usłyszeli pod koniec prowadzonego przez nią wydania programu. Jolanta Pieńkowska zwróciła się do widzów i podziękowała, że oglądali prowadzone przez nią programy. Wymieniła istotne wydarzenia, które przyszło jej relacjonować m.in. wybory prezydenckie w USA oraz Francji.

Nie odchodzę na emeryturę, ale chcę mieć czas dla najbliższych - stwierdziła. Dodała, że "czas pokaże, co będzie robić". Podziękowała również współpracownikom. Za kamerami słychać było okrzyki oraz oklaski. Jolanta Pieńkowska otrzymała również bukiet kwiatów. Prezenterka nie kryła wzruszenia.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Kim jest Jolanta Pieńkowska?

Jolanta Pieńkowska swoją pracę w telewizji rozpoczęła w latach 90. Wtedy dołączyła do zespołu TVP. Była główną prowadzącą "Wiadomości". Pracowała w tym programie przez 14 lat. Prowadziła również takie programy jak "W centrum uwagi" i "Monitor Wiadomości".

Prezenterka współpracowała również z radiową Trójką, w której prowadziła "Salon polityczny Trójki", a w latach 2005-2007 pełniła funkcję redaktor naczelnej miesięcznika "Twój Styl". Gdy przeszła do TVN była jedną z prowadzących program "Dzień dobry TVN". Można ją było również oglądać na antenie TVN24 BiS, gdzie prowadziła "Fakty o świecie" czy magazyn "Świat".