Najczęstsze przyczyny rozwodów

Najczęściej wskazywaną przyczyną rozwodów jest niedopasowanie charakterów, zdrada oraz problemy z alkoholem i innymi używkami. Wyniki badań wskazują na duży rozdźwięk między rzeczywistymi powodami rozwodów a tymi zgłaszanymi w sądzie.

1. Niedopasowanie charakterów: Stanowi ono najczęstszą przyczynę podawaną w sądach oraz w raportach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Z jednej strony, to faktyczna przyczyna, kiedy para po ślubie odkrywa, że nie pasuje do siebie pod względem wartości, zainteresowań czy życiowych priorytetów. Z drugiej strony, często bywa używane jako wygodny „wytrych”, pozwalający ukryć inne bardziej kontrowersyjne kwestie.

2. Zdrada: Choć badania wskazują, że zdrada jest znaczącym czynnikiem prowadzącym do rozwodów (26% badanych wskazało zdradę jako główny powód), to w statystykach sądowych często nie jest ona podawana. Wynika to głównie z faktu, że rozwód z orzekaniem o winie bywa bardziej czasochłonny i wymagający dowodów. Często ludzie decydują się na podanie „niedopasowania charakterów” dla uproszczenia procesu sądowego.

3. Alkoholizm i inne uzależnienia: Ten problem jest trzecim w kolejności powodem rozwodów i jest stosunkowo jednoznaczny. Problemy wynikające z uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, potrafią bardzo destrukcyjnie wpływać na relację małżeńską, prowadząc do stopniowego rozkładu więzi.

Rola wstydu i innych ukrytych motywów

Kamil Jura zauważa, że kwestie zdrady czy trudności finansowych bywają rzadziej zgłaszane w sądzie z powodu wstydu lub w obawie przed komplikacjami sądowymi. Społeczne normy sprawiają, że osoby niechętnie mówią o bardziej intymnych szczegółach życia małżeńskiego, takich jak zdrada czy problemy w sferze finansowej.

Dodatkowym motywem ukrywania powodów rozwodu jest także kwestia formalności kościelnych. Rozwód kościelny, a ściślej stwierdzenie nieważności małżeństwa, nie wymaga orzekania o winie przez sąd cywilny. Niektórzy błędnie zakładają, że winę trzeba orzekać, aby uzyskać rozwód kościelny, co wydłuża proces.

Niedopasowanie światopoglądowe i religijne jako przyczyny rozwodów

Mimo rosnącej polaryzacji społeczeństwa, kwestie religijne i polityczne rzadko są podawane jako przyczyny rozwodów. Zazwyczaj pary dobierają się pod względem światopoglądowym, dlatego różnice w tym zakresie ujawniają się rzadziej. Niemniej jednak Jura zauważa, że w szerszym ujęciu światopogląd i priorytety życiowe mogą przyczyniać się do niedopasowania charakterów.

Problemy finansowe jako czynnik pośredni

Czwartym najczęściej zgłaszanym powodem rozwodów są trudności finansowe. W większości przypadków kryzys finansowy nie jest bezpośrednią przyczyną rozpadu małżeństwa, lecz wywołuje inne problemy, które mogą prowadzić do oddalenia emocjonalnego lub konfliktów. Problemy takie jak zadłużenie, marnotrawstwo pieniędzy czy sekretny hazard często prowadzą do pogorszenia relacji małżeńskich, które zostają sklasyfikowane jako „niedopasowanie charakterów”.

Mediacje rozwodowe – podejście praktyczne

Kamil Jura podkreśla, że w mediacjach rozwodowych istotne jest zminimalizowanie emocji i skupienie się na faktach potrzebnych do wykazania trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskich. Mediatorzy często unikają pytania o szczegółowe przyczyny konfliktu, co pozwala skupić się na konkretach niezbędnych do rozwiązania sprawy. W mediacjach nie chodzi bowiem o dociekanie winy, lecz o konstruktywne podejście, które umożliwia sprawne zakończenie relacji.

Pandemia COVID-19 a wzrost liczby rozwodów

Pandemia COVID-19 miała znaczący wpływ na małżeństwa – dla wielu rodzin okres ten okazał się sprawdzianem. W trakcie pandemii liczba rozwodów była niska, co można tłumaczyć ogólną atmosferą niepewności i strachu przed przyszłością. Jednak po pandemii zauważono wzrost liczby rozwodów, co może być wynikiem konfliktów, które nasiliły się podczas izolacji. Wiele par odkryło, że intensywne współprzebywanie na co dzień ujawnia ukryte problemy.

Rozwody w Polsce wynikają z wielu przyczyn, jednak „niedopasowanie charakterów” pozostaje dominującym wyjaśnieniem, które często ukrywa prawdziwe motywy rozpadu małżeństwa. Społeczny wstyd i uproszczenie procedur prawnych skłaniają pary do korzystania z tego neutralnego powodu.