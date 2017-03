Najpierw RMN odwołała z dniem 9 marca z funkcji prezesa Polskiego Radia Barbarę Stanisławczyk-Żyłę.

- Rada zdecydowała o odwołaniu z dniem dzisiejszym pani Stanisławczyk-Żyły z funkcji prezesa Polskiego Radia i powołała na tę funkcję Jacka Sobalę - powiedział Czabański dziennikarzom po zakończeniu posiedzenia RMN.

W połowie lutego Stanisławczyk-Żyła zwyciężyła w konkursie na szefa Polskiego Radia. Dzień później złożyła z tej funkcji rezygnację z dniem 31 marca. W efekcie - jak oświadczył wówczas Czabański - konieczny stał się wybór nowego prezesa PR, ale bez rozpisywania kolejnego konkursu.

Członkowie RMN zgłosili dwie kandydatury. Czabański zgłosił Sobalę, a inny członek RMN Juliusz Braun zgłosił kandydaturę Lecha Parella.

Zgłaszając Sobalę szef RMN uzasadniał m.in., że ma on duże doświadczenie radiowe i brał udział we wcześniejszym konkursie na to stanowisko.

Sobala kierował dotychczas warszawskim oddziałem TVP. Wcześniej był szefem radiowej Trójki. Pracował też m.in. w radiach: Eska, TOK FM, PiN. Od maja 2007 r. do listopada 2008 r. był szefem Programu I PR. Wcześniej był dyrektorem Radia Bis.