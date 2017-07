W każdym z wydań "Woronicza 17" widzowie mogą zobaczyć wybrane tweety dotyczące tematu, który omawiany jest aktualnie w programie.

15 maja dyskutowano o aferze reprywatyzacyjnej w Warszawie, komentowano doniesienia, według których Hanna Gronkiewicz-Waltz nie zamierza stawić się przed komisją.

W pewnym momencie widzowie mogli zobaczyć tweet o treści: HGW dochodziła? chyba na swojej działce ze swoim mężem. Wpis pochodził z konta użytkownika o nicku @Koleszkawwa - przypominają wirtualnemedia.pl.

TVP Info początkowo zdecydowała o zawieszeniu pracownika odpowiedzialnego za ukazanie się tweeta w czasie programu. Jednak interpelację zgłosił poseł Grzegorz Furgo z PO.

Bardzo trudno uwierzyć w błąd moderatora, wykorzystywanie kanału komunikacji tweetowej weszło w krew pracownikom TVP zacierając różnicę pomiędzy tym co prywatne a publiczne. A jeżeli był to błąd moderatora, to TVP po raz kolejny potwierdza wyraźny spadek profesjonalizmu również w sferze obsługi swoich programów, w sferze merytorycznej, technicznej i dziennikarskiej - napisał poseł.

Na to zareagował prezes TVP Jacek Kurski.

Błąd moderatora programu spotkał się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, a także kierownictwa redakcji publicystyki TVP Info. Zdecydowano m.in. o natychmiastowym zakończeniu współpracy z osobą odpowiedzialną za tę sytuację - poinformował Kurski.