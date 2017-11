- Widzieliśmy ataki terrorystyczne w Barcelonie, Paryżu, Londynie, Manchesterze. Pamiętacie co usłyszeliśmy do polskiej premier Beaty Szydło? - zapytała widzów Laura Ingraham nawiązując do zamachu, który miał miejsce 1 listopada na nowojorskim Manhattanie.

Polecam nowy program na Fox News "The Ingracham Angle". Polskiego pochodzenia reporterka, zawsze nosząca krzyż wczoraj cytowała Beatę Szydło pic.twitter.com/u8xaEXhcEB — M Klimczak🇵🇱🇺🇸 (@Miro_Klimczak) 1 listopada 2017

Potem przypomniała słowa Szydło, które padły z sejmowej mównicy w Warszawie, tuż po zamachu w Manchesterze. - Musimy sobie wszyscy odpowiedzieć, czy chcemy polityków, którzy mówią, że musimy przyzwyczaić się do ataków? Czy chcemy polityków silnych, którzy dostrzegają zagrożenie i skutecznie z nim walczą - mówiła w maju premier.

Laura Ingraham jest amerykańską konserwatywną komentatorką polityczną z polskimi korzeniami. Jej autorski program radiowy "The Laura Ingraham Show" to jeden z najpopularniejszych pod względem liczby słuchaczy programów radiowych w USA.