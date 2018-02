O pomyśle BBC poinformował na Facebooku dziennikarz i były rzecznik TVP Jacek Rakowiecki.

Do prezesa TVP Jacka Kurskiego miał się w 2016 roku zgłosić Ben Donald, główny producent ds. seriali międzynarodowych BBC. - Ben Donald stwierdził w swym liście do Jacka Kurskiego, iż rozumie cel polskiej telewizji publicznej, jakim jest dotarcie do szerokiej widowni z ważnymi dla Polski tematami, i podkreślił, że produkcje BBC emitowane są w 100 krajach - donosi Rakowiecki.

Jak informuje były rzecznik Telewizji Polskiej, BBC nie otrzymało oficjalnej odpowiedzi w tej sprawie. Zarząd TVP kierowany przez Jacka Kurskiego podjął natomiast decyzję o zakupie formatów rozrywkowych, takich jak „Bake Off - Ale ciacho!”, „Kochanie, ratujmy nasze dzieci” czy „Special Forces: Ultimate Hell Week”.

- Oto cała prawda, jak PiS, a konkretnie TVP Kurskiego walczy o polską narrację historyczną na świecie - pisze Rakowiecki.