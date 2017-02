Misiewicz figuruje na stronie jako jedyny autor. W mediach społecznościowych zachęca do odwiedzin, obserwowania, ale także współtworzenia nowego portalu.

W zakładce wideo umieścił filmy "Nocna zmiana" o odwołaniu rządu Jana Olszewskiego w 1992 r. oraz wyprodukowany przez TVP "Pucz" o wydarzeniach z 16 grudnia 2016 r. w Sejmie i przed Sejmem. W rubryce "polecane" znalazły się linki do stron: niezalezna.pl, radiomaryja.pl i wpolityce.pl.

Jedyny jak na razie materiał na stronie jest zatytułowany "Casus Generała Skrzypczaka". "W poniższym materiale prezentuję w sposób chronologiczny dezinformację medialną na przykładzie wypowiedzi i działań generała broni w stanie spoczynku Waldemara Skrzypczaka, który świadomie lub nieświadomie stał się uczestnikiem ataku na resort obrony narodowej" - napisał Misiewicz.

"Skąd tak silny atak na osobę ministra Antoniego Macierewicza i jego najbliższych współpracowników? Zwróćmy uwagę, że jest to atak ze strony mediów liberalno-lewicowych, których wydawca ma siedzibę często poza granicami RP, a głównym modus operandi jest dezinformacja" - twierdzi urlopowany rzecznik MON.

Dalej Misiewicz pisze: "Do ataku chętnie przyłączają się byli żołnierze i emerytowani generałowie, którzy nagle czują wolę walki, by zahamować naturalną wymianę pokoleniową w Wojsku Polskim, by nie dopuścić do dekomunizacji i dezubekizacji wojska, ale przy okazji chcą zachować ciepłe posadki na stanowiskach doradców w spółkach państwowych i wojskowych instytutach. Niestety nie walczyli i nie zabierali stanowiska wtedy, gdy kazano żołnierzy szeregowych wyrzucać po 12 latach służby, ani wtedy, gdy zasłużony dla PRL gen. Pacek na ówczesnej Akademii Obrony Narodowej znosił tytuł oficera dyplomowanego. Nie walczyli, gdy zwijano polską armię, przez co dziś brakuje w wojsku podoficerów. Ale odzywają się teraz, gdy minister obrony narodowej Antoni Macierewicz skutecznie naprawia i odbudowuje Wojsko Polskie. Bronią swoich nienależnych przywilejów, krzyczą, wypaczają rzeczywistość i dezinformują w KODowskich mediach" - napisał Misiewicz.