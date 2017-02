Jeszcze nie wiecie, bo jeszcze macie mundury, ale to jest tak, że jak już później przyjdzie ten dzień, że zdejmiesz mundur, że przestaniesz być czynnym harcerzem, to w sercu harcerzem pozostajesz do końca życia, bo to jest taki czas w życiu człowieka, który wypala ten ślad w sercu - zwrócił się do harcerzy podczas uroczystości prezydent Duda.

Bardzo dziękuję, że zechcieliście dzisiaj, w tym tak niezwykle ważnym dla harcerzy dniu, przybyć tutaj do Warszawy, do Pałacu Prezydenckiego, do prezydenta, który zdecydował się - uważając to za wielki zaszczyt i wielką dla siebie przyjemność - być protektorem, patronem wszystkich polskich harcerzy - mówił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda (L) uczestniczy w spotkaniu z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej / Polska Agencja Prasowa / Jacek Turczyk

Dziękuję, że wszyscy razem tutaj dzisiaj jesteście, tworząc wielką wspólnotę właśnie dobrej, braterskiej, harcerskiej myśli - podkreślił.

Wcześniej Andrzej Duda rozpalił harcerską watrę na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. - Druhowie, powierzam wam straż nad tym ogniem. Baczcie, by płonął pięknie - powiedział prezydent.

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone co roku przez harcerzy i skautów na całym świecie, w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella.