Rzecznik Donalda Tuska poinformował, że szef RE stawi się 19 kwietnia na przesłuchaniu w warszawskiej prokuraturze. Śledczy będą pytać byłego premiera o kulisy zawarcia umowy przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego z Federalną Służbą Bezpieczeństwa.

Zdaniem Giertycha sposób, w jaki Tusk został wezwany do prokuratury, nie jest adekwatny do jego stanowiska. - Mamy do czynienia z pewnego rodzaju nagonką, która dotyczy zarówno Donalda Tuska, jak i jego rodziny - dodał.