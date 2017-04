Film z życzeniami szefa MON można obejrzeć na stronie internetowej ministerstwa. - Rzeczywistość Polski na progu Wielkiej Nocy 2017 jest rzeczywistością przede wszystkim bezpieczną. To ofiarowaliście Wy, żołnierze polskiej armii. Za to Polacy są Wam wdzięczni, ale to wielkie zadanie, które dzisiaj w Wielkanoc razem podejmujemy i dlatego warto byśmy pamiętali, że Chrystus zmartwychwstał po to, żeby nas wszystkich wyzwolić, po to, byśmy się nie bali, ale kochali własny kraj i wszystkich ludzi dobrej woli - mówił Macierewicz.

Szef MON życzył dobrych, błogosławionych, rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy. - Życzę Wam dzisiaj zmartwychwstania duchowego. Życzę Wam, żebyście zawsze wtedy, gdy podejmujecie dobre działania, zawsze wtedy, gdy podejmujecie działania zgodne z naszym interesem narodowym, zgodne z naszą polską cechą, jaką jest szczerość, lojalność, uczciwość i wierność Ojczyźnie, zawsze wtedy byli wytrwali, pewni siebie, dumni z tego, że jesteście Polakami i gotowi do poświęceń, nie dla brawury, tylko, dlatego, że to jest potrzebne naszej Ojczyźnie - dodał.

Macierewicz zwrócił uwagę, że Polsce potrzebna jest armia silna. Jak zaznaczył, obecnie jest ona zmieniana i budowana od nowa. - Armia, która się zmienia personalnie jest coraz bardziej otwarta dla nowego pokolenia, ale nigdy nie tracąc doświadczenia oficerów, którzy tak olbrzymi kapitał zebrali przez ostatnie dziesięciolecia, zawsze będziemy go wykorzystywali, zawsze będziemy go pożytkowali - podkreślił.

Szef MON przypomniał, że armię zasilą Wojska Obrony Terytorialnej. - Wojska, które budzą tak wiele nadziei i entuzjazmu w polskiej młodzieży, a zwłaszcza wśród młodzieży mniejszych ośrodków, prowincjonalnych ośrodków, jak się często mówi, z przekąsem czasami, ale przecież to prowincja tworzy Polskę, to tam bije serce Polski - mówił.

Jak zaznaczył, polska armia zmienia się, ponieważ otrzymuje nowy sprzęt. - Dostaje nowy sprzęt z Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z polskich zakładów, ale nigdy nie rezygnując z sięgania po najlepsze wzorce zewnętrzne. Dlatego mamy nadzieję podpisać w tym roku kontrakt na patrioty, na system antyrakietowy produkcji amerykańskiej, najnowocześniejszy, najskuteczniejszy, jedyny, który dotychczas jest stosowany i wykorzystywany w kilkunastu krajach świata- powiedział Macierewicz.

Przypomniał, że od kilku tygodni w Polsce stacjonują wojska sojuszników, ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów.