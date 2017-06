Nigdy dość podziękowań za służbę, ochronę i bezpieczeństwo. Każdy z nas może się czuć bezpiecznie właśnie dlatego, że strażacy są zawsze na swoim posterunku. To dzięki wam polskie rodziny czują się bezpieczne. Wiemy, że można na was liczyć. Wasze hasło: +Bogu na chwałę, ludziom na pożytek+ w najlepszy i najkrótszy sposób streszcza misję, którą prowadzicie dla nas wszystkich, o każdej porze dnia i nocy - powiedziała Beata Szydło.

Premier dziękowała druhom za wszystko, co robią. Chcę podziękować (…) za waszą odwagę. Za to, że jesteście zawsze wtedy, gdy was inni potrzebują. Nie tylko, gdy są akcje prowadzone ze względu na zagrożenie życia i zdrowia, ale również wtedy, gdy w lokalnych społecznościach dzieje się coś ważnego - podkreśliła. Szefowa rządu zwracając się do strażaków mówiła, że Polacy doceniają ich trud i poświęcenie uznając profesję za zawód najwyższego zaufania.

Beata Szydło gratulowała strażakom z Brzeszcz, którzy z okazji jubileuszu, zostali wyróżnieni odznaczeniami. „Chcę pogratulować wyróżnionym i podziękować druhom strażakom z gminy Brzeszcze. Pamiętam, gdy wspólnie pracowaliśmy tu, w samorządzie. Zawsze można było na was liczyć. Zawsze byliście wierni i staliście na straży. Za to, co zrobiliście do tej pory dla naszej miejscowości, przez te 130 lat, a będziecie jeszcze zapewne przez wiele lat budowali przyszłość, (...) należą się wam serdeczne podziękowania” – mówiła.

Wystąpienie premier zakłóciła niewielka grupa z KOD. Wznosili m.in. hasło: "Wolność, równość, demokracja". Mieli transparent z napisem "Polska to nie twoja broszka". Premier nawiązując do tego powiedziała, że zawsze ci, którym brakuje odwagi krzyczą najgłośniej. Ci, którzy mają odwagę i są ludźmi uczciwymi, nie potrzebują krzyku i wrzasku. Zawsze wiedzą, co do nich należy - powiedziała.

Burmistrz Brzeszcz Cecylia Ślusarczyk w rozmowie z PAP podkreśliła, że jubileusz 130-lecia straży to piękna rocznica. To straż pożarna o najdłuższym stażu na naszym terenie. Zawsze możemy liczyć na naszych druhów. Uczestniczą praktycznie w każdej akcji ratunkowej. Rokrocznie interweniują ponad stukrotnie. (…) Jest to pomoc nieoceniona - powiedziała. Uroczystość zakończyła defilada strażaków oraz festyn.

Brzeszczańska "policja ogniowa" powstała w 1887 r. Wtedy grupa została wyposażona w sprzęt pożarniczy, dając początek zorganizowanemu pożarnictwu w miejscowości. W latach 1910-1911 strażacy wzbogacili się o pierwszą sikawkę. Wtedy też wybudowano drewnianą strażnicę wraz z wysoką na 15 m wieżą. Murowana remiza została oddana do użytku w 1969 r. Brzeszczańscy strażacy-ochotnicy uczestniczyli w gaszeniu wielkich pożarów, m.in. rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 r. i lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej i Olkusza w 1992 r. Brzeszczańska OSP liczy ok. 130 członków.

Prezes zarządu gminnego OSP Władysław Drabek powiedział, że jest dumny, iż ma taką jednostkę w swoim związku. „To jednostka wybijająca się nie tylko w gminie, ale i w województwie. Specjalizuje się w ratownictwie technicznym, ogniowym i wodnym. Można ją dawać za przykład. Mieszkańcy mogą być dumni z tych +rycerzy św. Floriana+” - podkreślił.

Strażak przypomniał, że wraz z Beatą Szydło, gdy jeszcze była burmistrzem Brzeszcz i zarazem wiceprezesem związku gminnego OSP, przekazali strażakom ochotnikom cztery nowe samochody. Zawsze dbała o to, by jednostki były dobrze wyposażone. Zakupiła pierwsze w województwie małopolskim pompy do odpompowywania wody. Nasza gmina leży w dorzeczu Wisły i Soły. Szkody górnicze tworzą niecki. Nawet przy niewielkiej powodzi jest wiele pracy - powiedział Drabek. Premier Beata Szydło należy do OSP w Przecieszynie w gminie Brzeszcze.