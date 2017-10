W Sejmie dyskutowano o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego. W imieniu klubu PiS mówiła między innymi Joanna Lichocka. - Jesteśmy za, to oczywiste. Z radością też, chciałabym zauważyć, że z taką inicjatywą (uczczenia zrywu-red.) wystąpili właśnie posłowie Platformy Obywatelskiej. To nie częste, by politycy tej partii zaznaczali w swych działaniach poparcie dla zrywów powstańczych i to zrywów wymierzonych w niemiecką dominację – stwierdziła Joanna Lichocka.

Po tej wypowiedzi słychać były krzyki "to jest skandal" i "hańba", które dobiegały z ław zajmowanych przez posłów PO. - Czekam na kolejny projekt od państwa, tym razem upamiętniający powstania śląskie, ponieważ PO jakoś nie udaje się zdecydowanie reagować na działania podważające polskość Śląska, o którą walczono też w powstaniu wielkopolskim – mówiła dalej posłanka PiS.

- Dla powstańców z tamtego okresu polskość nie była dyskutowalna, tożsamość nie była z pogranicza. Była po prostu Polska. I państwo tego nie wiecie i zhańbiliście się koalicją z Ruchem Autonomii Śląska w Katowicach. Polskość - dzięki bohaterstwie i mądrości tamtego pokolenia Polaków - zwyciężyła i zawsze zwycięża bez względu na wrzaski barbarzyńców – zakończyła swoje wystąpienie Joanna Lichocka.

Odpowiedź PO

Posłance PiS odpowiedział Sławomir Nitras z PO. - Nie pierwszy raz dyskutujemy o uczczeniu uroczystości historycznych. Zazwyczaj te debaty mają charakter poważny i zgodny. Chciałbym zapytać panią sprawozdawczynie czy atmosfera praca nad tą uchwałą była taka jaką zaprezentowała nam pani Lichocka czy rocznica powstania wielkopolskiego łączyła posłów. Czy to wystąpienie to był wybryk, niemądrej jednej posłanki, która przyszła i popsuła atmosferę? – pytał Nitras.

Wtórowała mu jego partyjna koleżanka Maria Małgorzata Janyska. - Rdzenni mieszkańcy Wielkopolski wiedzą jaki trud trzeba było podjąć trud powstania. Wątpliwości w tym zakresie może mieć tylko ktoś, kto w Wielkopolsce funkcjonuje w tej chwili z powodu politycznych i wyborczych korzyści. I to jest skandaliczne, by przy historii Polski i tak ważnym powstaniu, można było tak manipulować. Mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione w komisji etyki – oceniła wystąpienie Lichockiej posłanka PO.