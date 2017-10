Morawiecki senior, zapytany przez RMF FM, czy jego syn nadaje się na premiera, stwierdził, że ta decyzja nie leży w jego kompetencjach, ale jego zdaniem, Mateusz Morawiecki powinien zrobić to, co ma do zrobienia, czyli ma zadbać o tę naszą polską gospodarkę i rozwój.

Skrytykował za to szefa polskiej dyplomacji. I to nie za problemy z relacjami Warszawy z Brukselą. Uważam, że cała polityka zagraniczna Polski jest złą polityką. Nie wiem, kto do końca ją prowadzi, ale on (Witold Waszczykowski) powinien prowadzić, jest jej twarzą. (...) jest coś nienormalnego, że elity, rząd, media również nastawiają Polaków przeciwko Rosjanom – i po drugiej stronie to samo. (...) Marginalizujemy się w sytuacji dynamizmu na świecie - powiedział w RMF FM.

Kornelowi Morawieckiemu nie podoba się też minister infrastruktury - wytknął mu zastój w gospodarowaniu dofinansowaniami z Unii Europejskiej. Nie widać wykorzystania środków unijnych; kolei nie widać, Mieszkania Plus i tak dalej" - mówił.

Morawiecki zabrał też głos w sprawie ustawy dekomunizacyjnej. Politykowi jej zapisy bowiem się bardzo nie podobają. Tam się rusza bardzo wrażliwe symbole - pomniki żołnierzy sowieckich, którzy na naszej ziemi ginęli - to jest moim zdaniem niewłaściwe - stwierdził. To nie nasi ojcowie, to nie my sami się wyzwoliliśmy spod olbrzymiego nacisku. Oni tu ginęli - ci chłopcy tej Armii Czerwonej - podsumował.