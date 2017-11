Wpis Donalda Tuska wywołał lawinę komentarzy na Twitterze.

Były premier pisze m.in. o ostrym sporze Polski z Ukrainą, izolacji w Unii Europejskiej, czy o odejściu od rządów prawa i ataku na wolne media.

Tusk wprost zadaje pytanie, czy taka jest strategia PiS, czy może to plan Kremla.

Zbyt podobne, by spać spokojnie - alarmuje na koniec.

Alarm! Ostry spór z Ukrainą, izolacja w Unii Europejskiej, odejście od rządów prawa i niezawiłości sądów, atak na sektor pozarządowy i wolne media - strategia PiS czy plan Kremla? Zbyt podobne, by spać spokojnie. — Donald Tusk (@donaldtusk) 19 November 2017

@donaldtusk jako @eucopresident nic dla Polski nie zrobił. Dzisiaj, wykorzystując swoje stanowisko do ataku na polski rząd atakuje Polskę - napisała na Twtterze premier Beata Szydło.

Piłsudski:„głową muru nie przebijesz, ale jeśli zawiodły inne metody to należy spróbować i tej” @donaldtusk podczas ostatniej wizyty w PL zrozumiał, że trzeźwo myślący Polacy postawili mur dzielący go od krajowej polityki! Jego ostatni tt to walenie głową w ten mur. Będzie bolało! - skomentował m.in. wpis Tuska marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Widać jasno, że działania PO przeciw Polsce w PE i powielające tezy o "faszyzmie" służą Rosji. Tusk stosuje metodę tego kto ukradł, a krzyczy "łapać złodzieja". Może zabiega o kolejne stanowiska i znów potrzebuje zgody Putina? - dodała z kolei Joanna Lichocka z PiS.

W sobotę ambasador Polski w Kijowie Jan Piekło został wezwany do MSZ Ukrainy w trybie pilnym w związku z niewpuszczeniem do Polski sekretarza Międzyresortowej Komisji Ukrainy ds. Upamiętnień Swiatosława Szeremety.

Z kolei w środę PE przyjął rezolucję wzywającą polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. Europosłowie zainicjowali też własną procedurę zmierzającą do uruchomienia art. 7 Traktatu o UE wobec Polski. Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie PiS, SLD wstrzymało się od głosu, eurodeputowani PSL nie wzięli udziału w głosowaniu. Większość PO wstrzymała się od głosu, ale sześciu europosłów poparło ten dokument.