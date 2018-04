W poniedziałek po południu protestujący w Sejmie rodzice osób niepełnosprawnych otrzymali na godz. 13. zaproszenie od minister rodziny Elżbiety Rafalskiej na rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog". Zaznaczali jednak, że nie mogą opuścić Sejmu, bo już nie będą do niego mogli wrócić, wskazując tym samym, że nie skorzystają z zaproszenia szefowej MRPiPS. Zaprosili minister do Sejmu. Z kolei ministerstwo poinformowało, że minister zapewniła, że osoby, które opuszczą Sejm na czas rozmów, po ich zakończeniu ponownie zostaną wpuszczone do gmachu parlamentu.

Dlatego też część osób - jak wynika z komunikatu resortu pracy - zdecydowała się uwierzyć zapewieniom minister. "Bez udziału mediów trwa spotkanie minister Rafalskiej, rzeczniczki rządu Joanny Kopcińskiej oraz pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztofa Michałkiewicza z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 100 osób. Po spotkaniu minister spotka się z dziennikarzami" - poinformowało PAP ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej.

Przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych Monika Zima-Parjaszewska poinformowała, że przedstawiciele KRK nie będą uczestniczyć w spotkaniu. My na pewno nie będziemy uczestniczyć w dyskusjach, w których nie ma osób oraz ich rodziców, które w tym momencie w Sejmie protestują - mówiła.

W oświadczeniu przedstawiciele KRK zaznaczyli, że są przeciwni wszelkich działaniom, które prowadzą do podziału środowiska osób z niepełnosprawnościami. Popieramy protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, i podnosimy pilną potrzebę podjęcia działań w celu realizacji prawa osób z niepełnosprawnościami do niezależnego życia w poszanowaniu ich godności i podmiotowości - zwrócili uwagę.

Jak podkreślili, doceniają próby podejmowane przez rząd w celu znalezienia skutecznego rozwiązania obecnej sytuacji i postulują o zintensyfikowanie działań. Wszelkie rozmowy dotyczące osób z niepełnosprawnościami powinny mieć miejsce po zakończeniu toczącego się obecnie sporu z uwzględnieniem wypracowanych przez środowisko rozwiązań - czytamy w oświadczeniu.

Jedyną drogą do zagwarantowania Niezależnego Życia osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom jest osiągniecie kompromisu w toczącym się obecnie sporze pomiędzy stroną rządową a protestującymi osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami - dodano. Oświadczenie poprali m.in.: Adam Kondzior z Ogólnopolskiej Organizacji Osób Niepełnosprawnych Ruchowo, Agata Gawska z Fundacji Aktywizacja, Krzysztof Kotyniewicz z Polskiego Związku Głuchych.