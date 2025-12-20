Michał Urbaniak nie żyje

Michał Urbaniak nie żyje. O śmierci artysty poinformowano na jego profilu w mediach społecznościowych. Wpis zamieściła żona artysty.

Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat. He lived and expressed himself through music. He passed away at the age of 82. With love Dorota Dosia Urbaniak - napisała.

Kim był Michał Urbaniak? Z kim występował?

Michał Urbaniak był polskim muzykiem jazzowym, kompozytorem, aranżerem. Grał głównie na skrzypcach i saksofonie. Od 1970 gra na pięciostrunowych skrzypcach wykonanych specjalnie dla niego, a także na syntezatorze skrzypcowym, saksofonach sopranowym, altowym i tenorowym. Samodzielnie nauczył się grać na saksofonie. Jako nastolatek zagrał swoje pierwsze koncerty w klubie „Pod Siódemkami” w Łodzi

Przez lata występował z największymi. Grał m.in. w zespołach Andrzeja Trzaskowskiego, Krzysztofa Komedy i Milesa Davisa. Występował z czołówką światowego jazzu m.in. Chickiem Coreą, Elvinem Jonesem i zespołem Weather Report.

Michał Urbaniak przez 20 lat był mężem Urszuli Dudziak

Artysta był pierwszym, który wprowadził do muzyki fusion takie elementy jak rock, rap, hip hop. Pisał również muzykę do filmów takich jak "Pożegnanie jesieni", "Manhattan" i "Wielkie rzeczy". Za muzykę do filmu "Dług" otrzymał Orła. Prywatnie przez 20 lat był mężem Urszuli Dudziak, z którą ma córki Mikę i Katarzynę. Drugą jego żoną była Liliana Głąbczyńska a trzecią lekarka Barbara Trela. W maju 2013 roku ożenił się po raz czwarty z dziennikarkę Dorotę Palmowską.