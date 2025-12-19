Magda Umer nie żyje. Miała 76 lat

Magda Umer zmarła 12 grudnia. O jej śmierci poinformowali bliscy. Zamieścili w sieci krótkie oświadczenie. Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek- napisali. Magda Umer w ostatnim czasie nie była zbyt aktywna w mediach społecznościowych. Artystka miała 76 lat.

Reklama

Pogrzeb Magdy Umer. Gdzie odbyło się pożegnanie artystki?

Tydzień po śmierci na warszawskich Powązkach odbył się pogrzeb Magdy Umer. Mimo, że w sieci nie pojawił się nekrolog z datą i godziną pogrzebu ani też miejscem pożegnania oraz pochówku, wiele osób pojawiło się w sali pożegnań na tym cmentarzu. To tam wystawiono urnę z jej prochami, która otoczona była wieńcem. Obok znalazły się dwa portrety artystki oraz Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Gdzie została pochowana Magda Umer?

Magda Umer została pochowana w grobie, w którym w 2019 roku pochowany został jej mąż Andrzej Przeradzki. Znajduje się on na Cmentarzu Ewangelicko‑Reformowanym przy ul. Żytniej. Taka była wola artystki. Podczas ceremonii na Powązkach Wojskowych pojawili się m.in. Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, Wojciech Mann, Maja Komorowska, Krystyna Janda i Andrzej Seweryn. Grób Magdy Umer utonął w kwiatach. Położono na nim kolorowy wieniec oraz pojedyncze czerwone róże.

Kim była Magda Umer?

Artystka przez kilka ostatnich miesięcy życia ciężko chorowała. Przeszła operację, po której nastąpiły komplikacje. Choroby nie udało się jednak opanować. Magda Umer była aktorką, która wykonywała poezję śpiewaną. Reżyserowała też spektakle. Te najbardziej znane to koncert "Zielono mi" poświęcony Agnieszce Osieckiej oraz "Biała bluzka" wystawiany w Och-Teatrze.